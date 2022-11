Geen botox, wél de juiste voeding: zo hou je jouw huid langer rimpelvrij volgens dermatologe. “Espresso is een natuurlijke booster”

Of we het nu willen of niet, verouderen doen we allemaal. Toch vinden veel mensen die rimpels, pigmentvlekjes en het verlies aan volume confronterend. “Vetrijke, suikerrijke en bewerkte voeding kan ontstekingen in de huid veroorzaken en meer rimpels doen ontstaan", vertelt dermatologe Samira Baharlou (UZ Brussel). Wat eet je dan best (niet) om dit tegen te gaan? Ze zet tips op een rijtje. “Ook als je te snel vermagert, zal je huid sneller hangen.”