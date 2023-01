Geen avocado toast en geen espresso-martini meer: dit eten we wél in 2023 volgens de foodtrends

Die espresso-martini is ondertussen wel écht heel 2020. Wat schenkt de barman ons dit jaar in? Welke ingrediënten kunnen niet ontbreken in onze maaltijden en welke recepten niet uit ons weekmenu? Trendwatcher Saskia Neirinckx is net terug van een foodtrip naar Londen en voorspelt welke trends zullen doordruppelen naar België: dit zijn de smakelijkste trends voor 2023.

1. TikTok wijst de weg naar de Aziatische supermarkt

Voor bizarre combinaties en onbekende ingrediënten die plots populair worden, draaien alle hoofden richting TikTok. “Ze gaan uiteraard vooral op het medium zelf viraal, maar worden vaak ook op Instagram doorgepost”, vertelt Saskia Neirinckx van The Wicked PR. “Dankzij de korte video’s is het heel makkelijk om te zien hoe je een recept moet maken. Het is een toffe manier om rare Aziatische ingrediënten en recepten te ontdekken. Door catchy posts op TikTok maak ik plots onigiri (Japanse rijstballetjes) en miso jar noodles voor lunch.”

“Ook de Koreaanse chilipasta gochujang zie ik regelmatig in recepten opduiken en ik snap helemaal waarom de Gigi Hadid-pasta met een vodka-tomatensaus viraal ging.” Vaak gaat het om heel specifieke recepten die heel kort een hype zijn. Zo verwacht ik er nog veel te zien in 2023. Omdat er vaak Aziatische ingrediënten gebruikt worden, denk ik dat foodies het komende jaar vaker de Aziatische supermarkt zullen binnenstappen.”

Volledig scherm Koreaanse chilipasta © Shutterstock / becky's

2. Te woke is te veel: doe maar een stevige hamburger

Gedachteloos elke dag vlees op het menu zetten of kilo’s eten in de vuilnisbak kieperen is er niet meer bij. “We zijn veel meer ‘woke’ bezig met ons eten”, merkt ook Saskia Neirinckx op, maar daar zie je meteen ook een tegenreactie. “Mensen willen soms gewoon eens een goede hamburger kunnen eten omdat ze daar zin in hebben, zonder dat iemand een mening heeft over de CO2-uitstoot van die maaltijd.” Die je-m’en-fou-stijl neemt soms nog extremere proporties aan. “Ondanks de oorlog en energiecrisis zie ik mensen die uitpakken met caviar bumps tijdens het clubben een dot kaviaar van op de hand eten, vergezeld door flessen champagne. Mensen blijven gaan voor een beetje decadentie als tegengewicht voor al het slechte nieuws.”

Volledig scherm Een goede hamburger moet kunnen, zonder daarbij na te denken voor de CO2-uitstoot. Het mag ook gewoon lekker zijn. © Shutterstock

3. Plantbased met een stoer kantje

Hoewel een goede hamburger op tijd en stond smaakt én moet kunnen, blijft plantbased toch nog steeds dé trend in opmars. “Je ziet steeds meer restaurants hier op focussen en meer chefs nieuwe bereidingen creëren. Hier zie ik dit jaar vooral een wildere keuken opduiken: paddenstoelen die boven open vuur gegrild worden en vervolgens geserveerd worden als een steak. Het mag allemaal wat bruter, met rokerige toetsen en een stevige textuur.”

Quote De toast avocado verwijnt meer en meer van de kaart. Plantbased eten is veel meer dan dat en het wordt stilaan een no go om dit ingrediënt te gebruiken.

Het idee dat plantbased altijd verfijnd is, mag in 2023 volledig van de tafel geveegd worden. “Je ziet steeds meer plantbased comfortfood-restaurants ook opduiken. “En in Londen, waar je de pioniers van de vegan keuken vindt, serveren ze tegenwoordig vaak guacamole zonder avocado. De toast avocado verdwijnt ook meer en meer van de kaart. Het wordt stilaan een no go om het te gebruiken als ingrediënt. Plantbased eten is veel meer dan een avocado.”

4. Minder vaak uit eten, meer focus op budget

Wat foodtrends betreft, verschilt niet alleen wat we op ons bord krijgen, maar ook hoe vaak we iets op ons bord laten leggen door iemand anders. “Waarschijnlijk staat de horeca opnieuw een moeilijk jaar te wachten door inflatie en de stijgende energieprijzen”, vreest Saskia. “Veel horeca-ondernemers zitten nu al op hun tandvlees omdat al hun ingrediënten duurder zijn en het veel meer kost om hun zaak te verwarmen. Toch denk ik niet dat mensen gaan wegblijven uit de restaurants. Voor veel Belgen is de horeca een prioritaire kost.”

“Al zal een etentje misschien vaker uitgesteld worden tot een speciale gelegenheid. Bovendien maakt het klanten veel wispelturiger: als ze geld uitgeven, willen ze dat alles perfect is. Een van de manieren voor restaurants om onnodige kosten te besparen is zorgen dat mensen die gereserveerd hebben ook echt komen ofwel netjes annuleren zodat hun tafel naar iemand anders kan gaan. Daarom denk ik dat een voorschot betalen als je reserveert steeds gangbaarder zal worden. Al zal het nog wat opvoedwerk vragen om klanten van die noodzaak te overtuigen.”

Volledig scherm Volgens trendwatcher en PR-specialist Saskia Neirinckx van The Wicked PR zal in 2023 non-alcoholisch nog meer in opmars komen. © The Mocktail Club

5. Non-alcoholische tournée générale voor iedereen

Nog een groeimarkt volgens de trendwatcher: drankjes zonder alcohol. Van 0,0%-bier tot kombucha en mocktails, er bruist iets in de drankenwereld. “Er zijn zoveel nieuwe merken en lekkere drankjes bijgekomen. Wanneer iemand niet drinkt, is dat niet meer zo raar als een paar jaar geleden. En gelukkig ben je niet langer veroordeeld tot een een glas fruitsap, spuitwater of cola. Elk klasserestaurant biedt tegenworodig boeiende pairings aan zonder alcohol. Die worden trouwens zeker niet alleen besteld door wie die avond nog moet rijden. Tijdens een avondje naar de cocktailbar is het meer bon ton om eens af te wisselen met een mocktail, zodat je niet na vijf cocktails onder tafel eindigt.” (lacht)

