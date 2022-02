Geen 300 euro uitgeven, maar toch eten bij een sterrenchef? Bij deze 4 adresjes tafel je zonder reservatie én betaalbaar

“Voor amper 6 euro kook je elke avond iets lekkers”: 5 budgetre­cep­ten van Sandra Bekkari

De vraag ‘wat eten we vandaag’ is ongetwijfeld de meest gestelde vraag in elk huishouden. Geen zin om daar volgende week weer je hoofd over te breken? Dan snelt gezonde ‘fast food’-schrijfster Sandra Bekkari ter hulp met een weekmenu van 5 recepten die niet alleen gezond maar ook nog eens goedkoop zijn. Budgetkoken was nog nooit zo leuk én makkelijk.

21 januari