Gedaan met droog vlees en wakke broodjes: zo bak je zelf de lekkerste hamburgers

Je dénkt altijd dat het resultaat fantastisch zal zijn, maar meestal is die zelfgemaakte hamburger een gigantische tegenvaller met een wak broodje, droog vlees en een veel te natte vulling die al bij de eerste beet langs je kin naar beneden drupt. Goede hamburgers maken is niet evident, maar met deze tips & tricks worden ze wél net zo lekker als die van je favoriete hamburgerketen.

Ingrediënten voor 4 hamburgers 4 hamburger- of briochebroodjes – ± 200 g rundsgehakt – Worcestersaus– een paar eetlepels opgelegde jalapeñopepers – ¼ ijsbergsla – 2 eetlepels mayonaise – 1 eetlepel barbecuesaus – tomatenketchup naar smaak – 4 plakjes smeltkaas – 4 eetlepels fijngehakte ui - 8 plakjes ontbijtspek - 4 plakjes augurk – mosterd naar smaak – 8 middelgrote, vastkokende aardappels – extra specerijen (bv. komijn, paprikapoeder of kippenkruiden)

Het beste broodje

Uiteraard kun je voorverpakte hamburgerbroodjes uit de supermarkt gebruiken, maar de béste hamburgerbroodjes zijn superluchtige briochebroodjes. Die kun je bestellen bij een goede bakker of zelf maken. Voordat je de broodjes belegt, moet je ze kort roosteren. Verhit een braadpan met dikke bodem totdat deze gloeiend heet is. Snij de broodjes doormidden en leg ze dan met de snijkanten naar beneden kort in de pan, totdat ze mooi goudbruin geroosterd zijn. Je kunt dit ook doen op het rooster van de barbecue of in een grillpan. Let op: dit duurt niet langer dan dertig à veertig seconden, daarna verbranden ze meteen.

100% rund

Bij de beenhouwer of in de supermarkt kun je tientallen soorten burgers kopen, maar die zijn vaak veel te dik om tussen een broodje te leggen. Maak ze dus liever zelf. Gebruik voor vier hamburgers 200 g puur, ongekruid rundsgehakt. Vermijd gemengd gehakt, dit zal je burger veel te vettig maken. De basiskruiding voor je gehakt is peper, zout en een scheut Worcestershire sauce. Hou je van pittig? Dan kun je eventueel nog een handje fijngesneden, opgelegde jalapeñopepers toevoegen. Meng goed en kneed het vlees dan tot vier platte burgers die ongeveer zo groot zijn als je handpalm. Druk ze goed plat en laat ze rusten op vetvrij papier, zodat ze op kamertemperatuur zijn als je ze in de pan legt.

Quote De kaas moet zeker niet te fancy zijn: het allerlek­kerst blijven toch de vierkant­jes smeltkaas die in plastic verpakt zijn.

Je eigen ‘secret sauce’

Hét geheim van een excellente hamburger is de combinatie van fijngesneden ijsbergsla met een pittige, overheerlijke saus. Meng hiervoor in een grote kom 2 eetlepels mayonaise met 1 eetlepel barbecuesaus, 1 eetlepel tomatenketchup en 1 theelepel Worcestershire sauce. Snij dan ¼ ijsbergsla superfijn en voeg deze toe aan de kom. Meng goed en zet apart.

Extra smaakmakers

Een goede hamburger is eenvoudig. Vermijd te veel extra groenten als kropsla, tomaat en komkommer: ze zullen je burger veel te gecompliceerd maken om op te eten. Wat volgens ons wél onmisbaar is? Spek, smeltkaas en een plakje augurk. Gebruik dungesneden ontbijtspek (gerookt of gezouten) en bak het op voorhand mooi krokant in een pan met antiaanbaklaag of in de airfryer. Laat het spek dan uitlekken op keukenpapier. De kaas moet zeker niet te fancy zijn: het allerlekkerst blijven toch de vierkantjes smeltkaas die in plastic verpakt zijn.

Quote Neem een keukenpen­seel en bestrijk elke burger met een dun laagje mosterd. De mosterd zal het vlees een heerlijk gekruide, licht pikante smaak geven.

Cheeseburger style

Zorg dat alles klaar staat: geroosterde broodjes, ijsbergsla met saus, gebakken spek, 4 eetlepels fijngesneden ui, plakjes kaas, de pot met augurken en mosterd. Laat een braadpan gloeiendheet worden en giet er dan een scheutje arachideolie in. Leg de vier rundsburgers naast elkaar in de pan en laat ze goed dichtschroeien. Draai ze voorzichtig om na één minuut. We passen nu een trucje toe dat we geleerd hebben van Jamie Oliver: neem een keukenpenseel en bestrijk elke burger met een dun laagje mosterd. De mosterd zal het vlees een heerlijk gekruide, licht pikante smaak geven. Draai het vlees opnieuw om en bestrijk ook deze kant met mosterd. Draai opnieuw om. Verdeel dan over elke burger een eetlepel zeer fijngesneden ui en dek af met een plakje kaas. Giet een klein scheutje pekelvocht uit de bokaal van de augurken bij het vlees en zet onmiddellijk een deksel op de pan. Op deze manier creëer je stoom in de pan, zodat de kaas echt helemaal over het vlees kan smelten. Het zilt-zurige aroma van het pekelvocht geeft meteen ook een extra smaakboost aan het vlees en de kaas. Na twee minuten mag je het deksel verwijderen en zijn de cheeseburgers klaar om op je broodje te leggen.

Torentje bouwen

Zorg ervoor dat iedereen klaar zit aan tafel, want zodra de burgers gemaakt zijn, moeten ze meteen verorberd worden. Beleg van elk broodje de onderkant met ¼ van het ijsbergslamengsel. Leg hierop de gebakken rundsburger met kaas. Werk deze af met twee plakjes spek, een plakje augurk en een beetje tomatenketchup. Dek af met de bovenkanten van de broodjes en steek er een houten prikker door, opdat de burgers niet uit elkaar vallen. Serveer meteen.

Erbij?

Dikke ovenfrietjes zijn ideaal om bij hamburgers te serveren. Gebruik hiervoor vastkokende, niet te grote aardappels en was ze zeer grondig, zodat je ze niet hoeft te schillen. Snij elke aardappel in acht frieten en spoel ze in ijskoud water. Dep ze daarna goed droog in een schone theedoek. Meng in een ovenschaal met een royale scheut arachideolie en specerijen die je lekker vindt, bijvoorbeeld kippenkruiden, paprikapoeder, komijn of gewoon peper en zout. Laat 40 minuten bakken in een op 180°C voorverwarmde oven of 25 minuten in de airfryer.

