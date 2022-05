"Gebruik een aardappel of citroen": twee experts leggen uit hoe je je barbecue weer schoonmaakt na zijn winterslaap

Welk fruit bevat het meeste vitamine C? En neen, het zijn niet de citroenen

Wie vitamine C wil opnemen, grijpt in de fruitmand automatisch naar citrusvruchten zoals appelsien of pompelmoes. Waarom is die vitamine C zo belangrijk? En bevatten de citroenen en co effectief het meeste van de vitamine? Hoogleraar en plantenbiotechnicus Wannes Keulemans (KU Leuven) zet de voedingsmiddelen met het hoogste vitamine C-gehalte op een rijtje.

