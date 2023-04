Fruitige tabouleh van quinoa met kip

Italiaanse chef Peppe Giacomazza proeft 10 soorten tomatenpas­sa­ta en deelt één 9/10 uit: “Zoals een passata moet zijn, wat een heerlijke smaak!”

Tomatenpassata staat standaard in ieders voorraadkast om te gebruiken in tal van gerechten: van pastasaus tot soep of op een zelfgemaakte pizza. Welke passata is geschikt voor welke soort maaltijd? En welke soort uit de supermarkt is je geld écht waard? Chef Peppe Giacomazza test er 10, beoordeelt ze op smaak en bruikbaarheid, én deelt een exclusief recept om thuis zelf een verse tomatenpassata te maken. “Voor een lekkere passata is het belangrijk om goed gerijpte tomaten te gebruiken.”