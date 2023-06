Frisse curry met mango, edamame en scampi

Berkenwa­ter is het nieuwe kokoswater: een gezonde manier om je lichaam te detoxen of niet?

Met de zomer in aantocht zijn veel mensen op zoek naar een detox. In Scandinavië en China is het een oude traditie om hiervoor sap van een berkenboom af te tappen. Ook bij ons is berkenwater vooral online te koop. Het natuurlijk elixir zou heel wat positieve eigenschappen hebben voor de gezondheid. Wat denkt de wetenschap daarvan: feit of fabel? Bio-ingenieur Eric De Maerteleire legt uit.