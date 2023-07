Luc Bellings gaat op zoek naar de lekkerste spaghetti bolognese aan de kust en geeft een 9/10: “Lekkere én grote portie voor 15 euro”

Of het nu warm of koud weer is: een goed bord spaghetti bolognese smaakt altijd. Maar waar eet je de lekkerste versie aan de Belgische kust? En wat kan daar zeker niet bij ontbreken? Chef Luc Bellings trekt op pad om de klassieker te proeven in vijf verschillende restaurants in Nieuwpoort, Knokke, Blankenberge, Oostende en Koksijde. “Doordat de pasta onvoldoende is uitgelegd wacht ons een plasje water onderaan het bord, jammer van de waterachtige tomatensaus.”