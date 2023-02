Fried hot chicken burger

Van TikTok naar je eigen keuken, leer Koreaans koken als beginner: “Kip en aardappe­len worden zo nog lekkerder”

Via TikTok vinden steeds meer mensen hun weg naar de Aziatische supermarkt, een trend die heel wat trendwatchers zien opduiken in het foodielandschap. Eén van de populairste keukens die in de smaak valt is de Koreaanse, maar hoe kook je die gerechten zelf? En kan je de ingrediënten op een makkelijke manier verwerken in de typisch Vlaamse keuken? Chef Ae Jin Huys deelt in enkele simpele tips hoe je eraan begint.