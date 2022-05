Forel met ijsbergsalade, patatjes en frisse kruidendressing

“Het is geen goed idee om elke dag een avocado te eten”: voedingsex­pert doorprikt zeven feiten en fabels over superfoods

Met het oog op de zomer zijn er veel mensen die plots gezonder willen eten om zich beter in hun vel te voelen, en daar komen vaak de zogenaamde ‘superfoods’ bij kijken. Matcha, açaibessen, vette vis of spelt staan erom gekend mooie beloftes in te houden voor onze gezondheid. “Zelfs élke dag een avocado eten, is geen goed idee”, vertelt voedingsexpert Eric De Maerteleire. Hij scheidt met een kritische blik zeven feiten van fabels over superfoods.

