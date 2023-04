Forel au bleu

Vogelex­pert waarschuwt: geef eenden geen brood: “Alsof je als mens plots een bord cement zou eten”

Heel wat mensen vinden het leuk om oud brood te voeren aan de eendjes of ganzen in het park. Wanneer de zon verschijnt, dan ook de zakjes met wit, bruin of volkoren. Maar ook al is het goed bedoeld, wist je dat het helemaal niet zo onschuldig is als het lijkt? Bioloog Niels Luyten vertelt hoe het de dieren schaadt én wat je beter geeft als alternatief.