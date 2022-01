Feit of fabel: zijn diepvriesgroenten even gezond als verse groenten?

Van American pancakes tot XXL croque monsieurs, vijf adresjes om te brunchen na een intensief kerstweek­end

RESTOWIJZER. Na een weekendje kokkerellen voor kerst en eindejaar is het je gegund om de kookpotten even achterwege te laten. Waarom niet meteen genieten van een familie-uitje in eigen land? Deze week geeft HLN vijf adresjes in Vlaanderen waar je lekker kan gaan brunchen om de familiedag te beginnen met een gevulde maag.

23 december