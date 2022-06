Feit of fabel: krijg je meer puisten van chocolade?

“Van chocolade krijg je puistjes", is een uitspraak die iédereen al wel eens hoorde passeren. Maar klopt het ook dat je van de cacaosnack meer acne krijgt? Of gaat het eerder om een volksfabeltje? Dermatoloog Thomas Maselis geeft voor eens en altijd het antwoord.

Voor we weten of onze favoriete chocolade meer puistjes oplevert, is het belangrijk om te weten hoé puistjes precies ontstaan. “Meestal krijg je er voor het eerst last van rond de leeftijd van 11 tot 12 jaar”, begint dermatoloog Thomas Maselis. “Rond die periode beland je in de puberteit. Tijdens de puberteit komt je huidsmeer- en talgproductie op gang in de talgklier, die voor het grootste deel op de rug, borst en het gezicht voorkomt. Dat proces is geen probleem, maar bij sommige mensen wordt er heel veel talg aangemaakt, waardoor het uiteinde van de talgklier verstopt geraakt.” Doordat al het huidsmeer opgestopt raakt, krijg je een zwart, gezwollen puntje of een mee-eter. Als die plek vervolgens door bacteriën ontstoken geraakt, komt er een puist tevoorschijn.”

Versterkende factoren

Hoeveel last je precies hebt van acne is aangeboren, al zijn er wel degelijk factoren die ervoor kunnen zorgen dat je er meer last van hebt. “Als je bijvoorbeeld een jongen bent, heb je veel meer kans om acne te krijgen. De aanmaak van het mannelijke hormoon testosteron is namelijk een sterke trigger voor huidsmeer. Jongens maken zeven keer zo veel testosteron aan als meisjes. Ook adrenaline is een hormoon dat puistjes stimuleert. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat studenten meer puistjes krijgen tijdens de examens, omdat ze gestresseerd zijn.”

Ook sterk hydraterende crèmes kunnen acne verergeren. “Je gaat daarmee het uiteinde van de talgklier nog verder vernauwen. De talgklier raakt op die manier nog sneller verstopt, waardoor je meer puistjes krijgt.” Ook de zon speelt een grote rol. “Die maakt je opperhuid tot zes keer zo dik. Daardoor wordt de uitgang van je talgklieren langer, en kunnen ze dus minder snel verstopt geraken. Na de zomer wordt die huid natuurlijk weer dunner. Veel mensen kampen dan ook met opstoten van acne in oktober of november.”

Aangepaste voeding tegen puistjes?

Opstoten door de zon of door hydraterende crèmes dus, maar wat dan met de chocolade? Zorgt het eten ervan ook voor meer acne? “Ik denk dat die uitspraak vooral een manier was om kinderen minder chocolade te laten eten”, lacht Maselis. “Voeding heeft relatief weinig invloed op puistjes. Er zijn geen voedingsmiddelen die acne erg versterken of verminderen. Ook is er geen degelijk wetenschappelijk bewijs dat chocolade acne zou verergeren. Wat wél kan gebeuren als je bijvoorbeeld veel chocolade eet, is dat je overgewicht kan krijgen en dat je hormoonhuishouden zo verstoort geraakt. Dat levert dan wel weer meer puistjes op, al is dat dus geen rechtstreeks gevolg van chocolade eten op zich.”

Quote Als voeding dat soort effect had op puistjes zou elke dermato­loog een aangepast dieet kunnen voorschrij­ven om er vanaf te geraken. Dermatoloog Thomas Maselis

“Als voeding dat soort effect had op puistjes, dan zou elke dermatoloog een bepaald dieet kunnen voorschrijven om acne te behandelen, maar dat doen we niet omdat het niet werkt. Minder chocolade eten is dus geen garantie op minder puistjes, medicijnen of zalven die de huidsmeerproductie doen verminderen wel.” Voorlopig is er dus nog geen reden om de chocolade te laten staan. Al geldt hier wel zoals bij alles: geniet, maar met mate.”

