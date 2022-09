Feit of fabel: is troebel appelsap gezonder dan helder sap? Diëtiste en voedingsexpert geven advies

Met de start van het schooljaar lijkt een glaasje appelsap ideaal om de dag mee te starten. Maar is dat wel zo gezond? Kies je beter voor troebel of helder appelsap? En is het beter dan fruitsap? Diëtiste Sanne Mouha en voedingsexpert Iris Groenenberg geven raad. “In een glas zitten ongeveer vijf suikerklontjes.”

Meer vezels, meer vitaminen en dus ook gezonder. Volgens sommige eetgoeroes is appelsap met een troebel uitzicht veel gezonder dan helder appelsap. De vaste deeltjes in het drankje zouden namelijk verschillende goede stoffen bevatten. Maar klopt dat wel?

“In troebel appelsap wordt de schil mee verwerkt en wordt de drank niet meer gefilterd”, legt diëtiste Sanne Mouha uit. “Daardoor krijg je zo’n ondoorzichtige vloeistof. Spijtig genoeg wil dat niet zeggen dat je daardoor ook meer gezonde stoffen overhoudt. Net zoals bij helder appelsap zijn al de vitaminen er uitgeperst. Appelsap is een drank die, ook al is die vers geperst of met zelfgekweekte appelen gemaakt, veel suikers en weinig nuttige stoffen bevat. Zie het een beetje als frisdrank. Daarom raad ik aan om er maar maximaal één glas per dag van te drinken.”

Quote In een glas appel­sap van 200 ml zit ongeveer 21 gram suiker, dat zijn maar liefst vijf suiker­klontjes. Sanne Mouha

Voeding- en gezondheidsexpert Iris Groenenberg van het Nederlands Voedingscentrum bevestigt dat: “Het is een suikerhoudende drank, waarvan is aan­getoond dat die de kans op overgewicht en diabetes vergroot. In een glas appel­sap van 200 ml zit ongeveer 21 gram suiker, dat zijn maar liefst vijf suiker­klontjes. “Je kunt veel beter appels eten. Je krijgt dan ook de vezels en de voedingsstoffen binnen en bent sneller verzadigd.”

Dat heeft te maken met het feit dat je lichaam deze calorieën bij het drinken niet echt registreert. De drank verlaat je mond al snel weer, in tegenstelling tot wanneer je een appel eet. “Dan moet je door de schil heen, je kauwt erop. Je bent zo vijf minuten bezig. Maar als je iets drinkt, dan is dat glas in dertig seconden leeg. Het zijn dus extra calorieën die er ongemerkt bij komen.”

Verder is er voor de claims dat appelsap drinken goed zou zijn voor bijvoorbeeld de huid, botten, spieren of het hart geen wetenschappelijk bewijs, zegt Groenenberg. “Bij populaire uitingen zie je bijvoorbeeld dat er één onderzoek is gedaan, waar dan mee aan de haal wordt gegaan. Dat klinkt wel lekker: appelsap tegen allerlei kwaaltjes? Maar vaak is daar helemaal geen wetenschappelijke consensus over: de onderbouwing is gewoon niet goed.”

Hoe zit het met fruitsap?

En wat dan met fruitsap of sinaasappelsap? Is dat ook zo ongezond? “Bij dat soort producten is het opnieuw hetzelfde verhaal”, zegt Mouha. “Opnieuw zitten die drankjes vol met suikers. Sommige sinaasappelen bevatten wel nog pulp. En die kunnen vezels bevatten, maar dat is eerder verwaarloosbaar. Als je echt graag dagelijks en veel appelsap wil drinken, raad ik aan om die aan te lengen met water. Zo maak je de appelsap wat minder zuur, en tast het je tanden minder snel aan. Geniet je enkel af en toe van een glaasje? Drink het dan maar lekker zoals je wil.”

Lees ook