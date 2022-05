Feit of fabel: helpt cola écht tegen misselijkheid?

Vandaag is het Suiker­feest: wat staat er dan zoal op het menu? “Eigenlijk eten we zelfs niet zoveel suiker dan”

Vandaag is het zover: na een maand lang niet eten en drinken is de ramadan voorbij. Nu is het tijd voor Eid al-Fitr of het Suikerfeest. Maar wat schaft de pot die dag? En in welke mate ziet dat er hetzelfde uit bij iedereen? Wij gaan langs bij twee gezinnen die ons meenemen door het menu. “Omdat we de afgelopen weken minder aten, beginnen we altijd met licht eten zoals dadels om onze maag niet te overbelasten.”

