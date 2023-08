FAVV waarschuwt: “Bewaar gekookte pasta niet langer dan twee dagen, je kan er ernstig ziek van worden”

Gekookte pasta bewaar je best niet te lang. Daarvoor waarschuwt het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Hoewel koude pastasalades bij warm weer erg populair zijn, raadt het FAVV aan om gekookte pasta niet langer dan twee dagen in de koelkast te bewaren. Wie dat langer doet, kan erg ziek worden, klinkt het bij ‘VRT NWS’.

Het grootste risico bij deegwaren zoals pasta en rijst zit hem in de bacterie Bacillus cereus, legt Hélène Bonte van het FAVV uit. “Dat is een bacterie die van nature voorkomt in pasta of rijst, maar het probleem is dat het een zogenaamde “spoorvormer” is. Dat wil zeggen dat de bacterie sporen nalaat en als die sporen zich ontwikkelen, kunnen ze toxines produceren.”

Ernstige implicaties

Die toxines kunnen ertoe leiden dat je ziek wordt. En dat kan ernstige vormen aannemen, waarschuwt Bonte. “Bij een doorsnee persoon gaat het om overgeven. Bij risicopersonen, zoals jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt immuunsysteem of zwangere vrouwen, kan het ernstige implicaties opleveren, vooral aan de lever. In het verleden zijn er al voorbeelden van kinderen die gestorven zijn nadat ze bedorven pasta hebben gegeten.”

Hoe bewaar je gekookte pasta best?

Eens je de pasta gekookt hebt, laat je die best zo snel mogelijk afkoelen. “De gouden regel is om gekookte pasta of rijst binnen de twee uur onder de 10 graden Celsius te krijgen.” Op die manier kan je spoorvorming voorkomen.

Het is dus ontzettend belangrijk om pasta steeds in de koelkast te bewaren, en niet in bijvoorbeeld een koele kelder. Bovendien haal je die pasta er alleen uit wanneer je die gaat serveren, en niet al een halfuur op voorhand. “Bij een barbecue raden we aan om de pasta in de koelkast te bewaren en telkens in kleine hoeveelheden op tafel te zetten.”