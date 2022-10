Exclusieve voorpublicatie. Tv- en radiopresentatrice Rani De Coninck deelt 3 recepten uit haar kookboek: “Maak de spaghettitaart een dagje op voorhand”

In plaats van ‘Wat eten we vandaag? ’, stelt tv-presentatrice Rani De Coninck (52) zichzelf de vraag ‘Wat eten we deze week?’. Het bracht een andere dynamiek teweeg in haar gezin én in haar voorraadkast. Dankzij onder meer mealprepping loopt alles volgens plan en is er nooit een gebrek aan eten op tafel. Ze deelt 3 recepten uit haar boek ‘Rani’s Goed Plan’ om zelf succesvol te mealpreppen deze week.

Samen met foodstyliste Elise Van de Poele maakte Rani De Coninck een kookboek vol recepten waar je de week makkelijk mee doorkomt. Dat ze zelf nauwkeurig uitdenkt wat ze gaat eten en daar de nodige voorbereidingen al voor treft, liet ze aan Vlaanderen al zien in een aflevering van ‘Over Eten’ over hoe gezond vis is. Nu bundelt ze enkele handige recepten in ‘Rani’s goed plan’ om er zelf werk van te maken.

Okonomiyaki: Japanse pannenkoekjes met kool

Volledig scherm Okonomiyaki uit Rani’s Goed Plan © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Voor 4 personen

Ingrediënten

Voor de pannenkoekjes

• 350 g groenekool

• 1 dikke wortel

• 3 lente-uien

• 1 teentje knoflook

• 150 g bloem

• 3 eieren

• 150 ml water

• zonnebloemolie

• peper en zout

Voor de dressing

• 4 el sojasaus

• 1 el walnootolie

• 1⁄2 kl chilivlokken

• 1 limoen

Zo maak je het

Maak eerst de dressing: meng de sojasaus met de walnootolie, de chilivlokken en het sap van 1 limoen met 2 eetlepels water.

Snijd de groenekool heel fijn.

Schil de wortel en rasp grof. Snijd de lente-uien in fijne ringen. Pel en plet de knoflook. Meng de bloem met de eieren, het water en 2 eetlepels zonnebloemolie. Roer de groenten door dit mengsel en kruid met voldoende peper en zout. Verhit een scheutje zonnebloemolie in een koekenpan en schep een opscheplepel van het mengsel in de pan. Wrijf het mengsel uit tot een pannenkoek.

Bak op een laag vuur aan één zijde goudbruin, draai om en laat opnieuw enkele minuten langzaam garen. Bak alle pannenkoekjes, snijd in stukjes en serveer met de dipsaus.

Kan warm, lauw of koud gegeten worden.

Tip van Rani: Deze pannenkoekjes zijn de perfecte lunch, een fris vieruurtje of een verrassend hapje!

Ovenplaat met wortel, couscous, halloumi

Volledig scherm Ovenplaat met wortel, couscous en halloumi uit Rani’s Goed Plan © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Oventijd: 35 minuten

Voor 4 personen

Ingrediënten

• 1 zoete ui

• 800 g wortelen

• 2 teentjesknoflook

• 1 kl garam masala of baharat

• 1⁄2 kl chilivlokken

•1 kl currypoeder

• 1 handvol rozijnen

• 350 g couscous

• 500 mlgroentebouillon

• 1 Berloumi of halloumi

• handvol bladpeterselie

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 185 °C.

Pel de ui en snijd in repen. Schil de wortelen en snij in repen. Halveer de langste exemplaren in de lengte.

Pel en plet de knoflook. Meng de ui, knoflook en wortelen met 4 eetlepels olijfolie, de garam masala, chilivlokken, currypoeder en een snuf zout. Leg in een grote ovenschaal en zet in de voorver- warmde oven op 185 °C gedurende 25-30 minuten, tot de wortels gaar en licht goudbruin zijn. Haal de ovenschaal uit de oven. Schep alles eruit en leg even opzij.

Giet de rozijnen, couscous en bouillon in de ovenschaal. Roer goed om en zet in de oven gedurende 5 minuten. Haal uit de oven, meng de wortelen en ui goed door de couscous en laat alles nog afgedekt 5 minuten rusten.

Verhit een scheutje olijfolie en bak de Berloumi of halloumi in plakjes kort aan. Serveer de couscous met de Berloumi en grof gehakte peterselie.

Tip van Rani: Vervang de wortels eens door zoete aardappel, pastinaak of koolrabi, afhankelijk van wat er op zijn best is.

Spaghettitaart

Volledig scherm Spaghettitaart uit Rani’s Goed Plan © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 15 minuten

Oventijd: 35 minuten

Voor 4 personen

Ingrediënten

• 250 g kastanje-champignons (of gewone)

• olijfolie

• 100 g gerooktespekblokjes

• 500 ml kant-en-klare tomaten-saus naar keuze (ThinkTomato, arrabbiatasaus...)

• 350 g spaghetti

•1 kippenbouillonblokje

• 3 eieren

• 120 g ricotta ofverse roomkaas

• 150 ggemalen mozzarella

• nootmuskaat

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de champignons in fijne blokjes. Verhit een scheutje olijfolie en bak de spekblokjes en champignons goudbruin.

Voeg de saus toe en kruid indien nodig bij met peper en zout. Kook de spaghetti met het bouillonblokje beetgaar, giet af en laat uitlekken.

Klop de eieren op met de ricotta of verse roomkaas en de helft van de mozzarella. Kruid met nootmuskaat, peper en zout. Meng de spaghetti met de tomatensaus en giet alles in een ingevette ovenschaal. Overgiet met het ei-kaasmengsel en bestrooi met de overige mozzarella. Zet 30-35 minuten in de voorverwarmde oven.

Zet de oven uit en laat nog 5 minuten rusten.

Tip van Rani: Supersnel klaar en perfect daags voordien te bereiden. Door alles een nachtje te laten rusten, versterken alle ingrediënten elkaars smaak en wordt dit gerecht er alleen maar beter op.

Deze 3 recepten verschenen in NINA-magazine bij de HLN-weekendkrant van zaterdag 15/10/2022.

