EXCLUSIEF. Sergio Herman deelt 3 verrassende recepten uit nieuw boek: “Er is meer dan mosselen in witte wijn”

Een ode met een grote O. aan de mosselen, aan zijn jeugd en aan zijn ouders. Dat brengt topchef Sergio Herman met zijn nieuwste boek ‘Hommage’. “Met mosselen ben ik als kind opgegroeid. Ze zijn voor mij een way of life. Als je klein bent, snap je nog allemaal niet zo heel erg goed de latere betekenis. Ik heb dan ook een enorme flashback gekregen.”

“De geur van de mosselen hing niet alleen in het restaurant van mijn ouders maar ook boven in de woonkamer. Dat doet iets met je”, vertelt Sergio. “Mijn vader en moeder hebben er een zwaar leven door gehad, maar ook een mooi leven. Als kind hielp ik hen. Van het wegbrengen van mosselen tot ze ontbaarden, groenten snijden, sauzen maken en afwassen natuurlijk. Toen ik zelf culinaire stappen begon te zetten, had ik er een haat-liefdeverhouding mee, omdat ik andere dingen wilde doen. En nu ben ik terug bij de basis van de mosselen. Ik kan het niet wegdenken uit mijn leven.”

“Er is meer dan mosselen in de witte wijn, dat wil ik met dit boek laten zien. In Apulië (in Italië, red.) heb ik voor het eerst de typische mosseltjes van daar gegeten, de cozze. Simpel maar toch op een andere manier klaargemaakt, zodat je weer in verwondering staat. In het boek staan twee gerechten met inspiratie uit Singapore, waar we volgend jaar een restaurant openen. Ook voor jonge mensen die misschien minder affiniteit hebben met de mosselen in wittewijnsaus en meer wereldse smaken kennen, zijn er heel veel varianten en mogelijkheden die je in een handomdraai gewoon vanuit de pan op tafel kan zetten. En dan die pan leegvegen met een stuk brood. Dat is de essentie van mosselen eten.”

Met het hele gezin

“Mijn vader is er intussen niet meer, maar zijn mosselen in witte wijn, die blijven voor mij de nummer 1 omdat hij er een crèmesaus van maakte. Die saus was zo goddelijk. Als ik dat weer serveer, is het voor mij dubbel genieten. Maar ook de mosseltjes in ’t zuur, die je kan opleggen in zo’n pot; die receptuur bestaat al decennia en ik heb daar een variatie op gemaakt met andere smaken, van spicy over zuur tot aromatisch.”

“Aan mijn kinderen probeer ik alles door te geven wat lekker en bijzonder is qua food. Dat gaat niet altijd even makkelijk, maar stap voor stap voel en merk ik wel dat ze alle vier graag gaan eten. Ze lusten nog niet alles, maar toch al heel veel en ze beginnen toch ook te beseffen dat andere mensen vaak op een andere manier met food omgaan. Een vriendje van mijn dochter Moon bijvoorbeeld wist onlangs niet wat een passievrucht was. Iedereen voedt zijn kinderen anders op, maar bij mij is food een verbinding met samen zijn, gezelligheid en genieten. Dat is een van de mooiste dingen van het leven.”

Culinaire wereldreis

“Ik kan niet meer zonder reizen. Overal waar je komt, zelfs in Europa, zie je nieuwe dingen. Soms is het heel simpel, en soms is het heel bijzonder. Meer dan 30 jaar heb ik dag en nacht in de keuken gestaan. Het is nu tijd om meer dingen te ontdekken en te genieten. De wereld zien, kijken, genieten en mee naar huis nemen. Dat vertaalt zich dan ook wel weer in zo’n mosselpot, omdat ik echt dingen wilde maken in deze tijdsgeest.”

Volledig scherm ‘Hommage’ van Sergio Herman is uitgegeven bij Nijgh & Van Ditmar en verschijnt op 13 september, € 32,50. © rr

