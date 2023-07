EXCLUSIEF. Luc Bellings maakt aan zee ommetje naar ‘La Rigue’ van Peter Goossens en proeft er 9 gerechten

Hoelang mag je sauzen (na opening) bewaren? “Voor lightsau­zen gelden andere regels”

Vroeg jij je na een barbecue al af of je die pot mayonaise, die een hele middag in de zon stond, weer in de koelkast mag zetten of moet weggooien? Of vond je in een hoekje van je frigo een vergeten pot mosterd die toch al een hele tijd open was? Levensmiddelenmicrobioloog Chris Michiels legt uit onder welke omstandigheden je een sausje (niet) langer kan bewaren.