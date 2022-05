EXCLUSIEF. Kijk mee in de keuken van 6 bekende Belgische sterrenchefs: hoe gaat het er achter de schermen aan toe?

Michelinsterren 2022Maandag 23 mei vindt het jaarlijkse hoogtepunt van de gastronomie plaats: de Michelingids deelt (nieuwe) sterren uit. Dat een ster een grote bekroning op hard werk is, weet iedereen, maar wat gebeurt er achter de schermen ? En wat verandert er als je er een in de wacht sleept? HLN Eten geeft een exclusieve inkijk in de keuken van Viki Geunes (***), Michaël Vrijmoed (**), Bart Desmidt (**), Marcelo Ballardin (*), Dominique Tondeurs (*) en Hendrik Dierendonck & Timon Michiels (*).

Viki Geunes - Zilte (***): “Je speelt twee keer per dag een match die je moet kunnen waarmaken”

Vorig jaar haalde Viki Geunes hét summum: een langverwachte derde ster. “Ik dacht echt dat het niet meer voor ons weggelegd was”, vertelt Geunes daarover aan HLN. “Ik heb mijn eigen zaak gestart, samen met mijn vrouw, en we staan er al 25 jaar. Op die eerste ster hebben hebben we zeven jaar gewacht, daarna komt de vraag: komt er nog een tweede? En dan geloof je bijna niet dat je die derde nog kan halen, maar kijk: dus toch. Vandaag spelen we twee keer per dag een match om die te kunnen waarmaken.” In de video verklapt Geunes hét geheim achter zijn succes.

Volledig scherm Exclusieve binnenkijker in Zilte (***) van chef Viki Geunes op de negende verdieping van het MAS. © Klaas De Schreirder / RR

Michaël Vrijmoed - Vrijmoed (**): “Het is niet meer van deze tijd om te staan roepen in de keuken”

De Gentse Michaël Vrijmoed heeft ondertussen al vijf jaar lang twee sterren op zijn naam staan. Zijn kennis deed hij onder andere op in het Hof van Cleve van driesterrenchef Peter Goossens. “Het is zo’n wijze man. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd, niet alleen over het koken, maar ook over alles daarrond. Als ik iets goed wil doen, dan doé ik het goed, maar vanaf wanneer kan je jezelf een topchef noemen?”, vraagt de tweesterrenchef zich luidop af. Over één ding is hij alvast zeker: “het is niet meer van deze tijd om te staan roepen in de keuken.” Vrijmoed toont in zijn video hoe hij vindt dat het wél hoort vandaag.

Volledig scherm Michaël Vrijmoed nadat hij zijn tweede ster kreeg. © Restaurant Vrijmoed / RV

Bart Desmidt - Bartholomeus (**): “Alles dat te moeilijk is? Dat doe ik niet meer”

“Ik ben op een avond thuisgekomen bij Sandra en ik zei: ik stop ermee”, vertelt Bart Desmidt openhartig. “In de gastronomie kan je dan twee dingen doen: echt stoppen of veranderen. Ik heb voor dat laatste gekozen. Ik belde naar Michelin om te zeggen dat ze mijn twee sterren uit de gids mochten halen, want dat ik het concept gingen veranderen. Ze mochten zeker nog terugkomen als ik terug opstartte, maar ik wilde geen twee sterren achter mijn naam als ik niet kon garanderen dat ik die nog kon waarmaken. Eén ding staat vast: alles dat te moeilijk is, dat doe ik niet meer”. In zijn video neemt hij je mee in hoe hij die verandering aanpakte.

Marcelo Ballardin - OAK (*): “Dit is nog maar het begin”

Marcelo Ballardin kreeg pas op zijn dertigste een eerste ster, maar voelt hij dat nog veel meer in zijn mars heeft. “Ik voel me nog maar aan het begin van iets", vertelt hij. “Eens je die ster hebt, vindt er een klik in je hoofd plaats waardoor je weet: elke dag moét top zijn. Ik push altijd naar meer en meer. Mensen betalen ook veel voor een sterrenrestaurant, dan moet je de lat wel hoger leggen. Ik moet streng zijn. Ik zie mezelf over een paar jaar nog steeds hier. Mijn grote droom? Een kleine zaak zoals nu zonder pretentie”, vertrouwt hij ons toe. Hij laat zien hoe hij dat wil bereiken.

Volledig scherm Marcelo Ballardin van Oak heeft 1 ster. © Kurt Van der Elst / Kristof Ghyselinck

Dominique Tondeurs - Libertine (*): “We hebben ons losgemaakt om ons eigen ding te doen”

In Erpe-Mere ga je bij Libertine van chef Dominique Tondeurs en zijn partner Sabine Holvoet voor sterreneten. “We hebben ons volledig losgemaakt om ons eigen ding te doen, vandaar ook de naam ‘Libertine’, naar vrijheid”, krijgen we van Dominique te horen. “Ik had wel verwacht dat hij een ster ging halen", lacht Sabine. “Maar op de uitreiking viel hij bijna van zijn stoel. Hij had het niet zien aankomen.” Nochtans had Tondeurs eerder al een ster gehaald met Fleur sur l’Eau. De dag erna sloot hij het restaurant. In de video licht de chef uitgebreid toe waarom hij toen die beslissing maakte.

Hendrik Dierendonck & Timon Michiels - Carcasse (*): “Je bent precies bij de beenhouwer”

“Ongeloofwaardig vond ik het, toen we een ster kregen”, lacht Vlaanderens topslager Hendrik Dierendonck. “Ik vond het al straf toen ik mijn vlees mocht leveren bij Peter Goossens en Sergio Herman. Plots was ik één van hen en stond ik op hetzelfde lijstje.” In Carcasse zorgt Dierendonck voor het vlees en Michiels voor de creatie ermee in de keuken. “We gaan nooit een klassieke steak-friet serveren”, vertellen ze. Waarom hun vleesrestaurant dan een ster verdient? Dat hoor je in hun HLN-video.

Volledig scherm V.l.n.r. Viki Geunes, Michaël Vrijmoed, Marcelo Ballardin en Bart Desmidt. © RV / Wannes Nimmegeers / Kristof Ghyselink / Jan De Meuleneir