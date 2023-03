EXCLUSIEF. Hoofdinspecteur van Michelin blikt vooruit op uitreiking van sterren maandag: mogen we een nieuwe driesterrenchef verwachten?

25 culinaire adressen van vrouwelij­ke foodonder­ne­mers uit eigen land: "Ze stond zelfs in de '30 under 30'-lijst van Forbes voor veelbelo­vend jong talent”

Vrouwen in de foodsector: er wordt weleens gezegd dat ze moeilijk te vinden zijn. Het aantal Belgische vrouwelijke sterrenchefs met een Michelinster zijn daar maar één voorbeeld van. HLN deed de check en botste gelukkig wél op een lange lijst van vrouwelijke onderneemsters in de horeca met een straf verhaal. Van Antwerpen tot Oost-Vlaanderen: we lijsten per provincie 5 topadressen op waar je graag eens passeert.