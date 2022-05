EXCLUSIEF. Achter de schermen bij Zilte (***) van chef Viki Geunes: “Je moet twee keer per dag een topmatch spelen”

Peter Goossens stond met Hof van Cleve al een tijdje alleen op de culinaire hoogte van drie sterren, maar Viki Geunes kwam er met zijn Zilte in 2021 mooi naast te staan. Die gastronomische hoogte van Geunes mag je letterlijk nemen: voor zijn verfijnde keuken ga je tot op de negende verdieping van het Antwerpse MAS op het Eilandje. Daar speelt de driesterrenchef naar eigen zeggen twee keer per dag een topmatch. “Als je deze score haalt, dan moet je die ook twee keer per dag kunnen waarmaken", vertelt hij daarover.

“De afstand tussen de eerste en de tweede ster is veel groter dan de afstand tussen nul en een. Het summum is dat je die derde ster mag ontvangen. Iets waar we lang van dachten dat het niet voor ons was weggelegd. Maar kijk, dus toch. Een bijzonder mooi moment. Minstens even mooi als toen ik mijn eerste ster kreeg op de verjaardag van mijn moeder. We hebben die resultaten te danken aan continuïteit op alle vlakken”, besluit de chef. Maar hoe pak je dat concreet aan als chef en vooral: hoe ziet een doordeweekse dag in een (drie)sterrenzaak eruit? Geunes neemt HLN in de video hieronder mee door ‘zijn Zilte' en verklapt het geheim achter het succes.