Even genoeg van alcohol? Zo maak je feestelijke mocktails: “Maak geen drankje met fruitsap, dat wordt al snel te zoet en te zwaar”

Heb je na het afgelopen feestweekend even genoeg van alcohol? Of wil je eens iets anders proberen? Dan kan een mocktail een welgekomen alcoholvrij alternatief zijn. “Niets mis met water als je niet drinkt, maar het mag soms wel wat meer zijn”, aldus Marie Claessens van The Mocktail Club. Ze deelt tips om zelf de lekkerste mocktails te maken én om ze bij je gerechten te laten passen. “Het is een misverstand dat elke mocktail vanuit bruiswater moet vertrekken.”

Samen met haar zus Kaat Claessens verkoopt Marie Claessens via de webshop The Mocktail Club webshop 8 spannende mocktails, die je kan drinken van bij de apéro tot het hoofdgerecht en het dessert. Het enige wat jij nog moet doen is een mooi glas kiezen, ijsblokjes toevoegen en versieren naar keuze. Ook voor doe-het-zelvers heeft Marie een pak tips over wat een mocktail wel en vooral niét moet zijn.

Zoet is niet altijd goed

“Als je wil dat je drankje bij het gerecht past is het in de eerste plaats belangrijk dat het niet te zoet is”, legt Marie uit. “Per gerecht ga je op zoek naar smaken die ofwel harmonieus zijn of wel voor een mooi contrast zorgen. Een licht visgerecht vraagt iets anders dan een stevig vleesgerecht. Bij een ceviche past bijvoorbeeld een mocktail met citroengras en chili omdat je zo in hetzelfde smakenpalet blijft. Bij een kaasplank kan je dan weer beter contrasteren met aardse smaken zoals rode biet in combinatie met pittige gember. Als je twijfelt is citrus vaak een goede keuze omdat het voor de nodige frisheid zorgt en bij veel gerechten past.”

Daarnaast zijn verse ingrediënten cruciaal voor de kwaliteit van je mocktail. “Gebruik bijvoorbeeld geen citroensap uit een flesje, maar wel een verse citroen, dat zal je niet veel meer kosten en het is een wereld van verschil in smaak. Mensen hebben het idee dat mocktails zoet zijn en met chemische siropen gemaakt worden, maar dat kan helemaal anders en dan krijg je een veel lekkerder resultaat. Siropen kan je snel en eenvoudig zelf maken. Suiker en water laten inkoken met kruiden en laten afkoelen: moeilijker dan dat is het niet. Zo kan je de kruiden die in je gerecht terugkomen in de mocktail verwerken. Een siroop van rozemarijn in combinatie met pompelmoes is een mooie mocktail om zelf eens te maken.”

Quote Fruitsap gebruik ik liever niet te vaak als basis, omdat de mocktail dan al snel te zoet en te zwaar wordt.

Welke basis gebruik je best voor een mocktail?

Nog een misverstand: een mocktail hoeft niet per se bruisend te zijn. “Vaak denken mensen aan spuitwater als basis, maar onze mocktails zijn allemaal niet-bruisend. Zeker als je ze gaat combineren met gerechten is het beter om voor niet-bruisend te gaan, net als wijn. We gebruiken flessenwater of gefilterd kraantjeswater als basis. Verschillende soorten thee lenen zich daarnaast ook perfect als basis. Een groene thee zal zorgen voor een droge afdronk, een zwarte thee voor meer bittere en gerookte toetsen, een witte thee zal floraler smaken. Fruitsap gebruik ik liever niet te vaak als basis omdat de mocktail dan al snel te zoet en te zwaar wordt. Vers sap zoals onbewerkt appelsap kan wel, maar dan leng je het best voor de helft aan met water.”

Gelaagdheid en verassende toets

“Een lekkere mocktail heeft voor mij gelaagdheid in de smaken”, geeft Marie nog mee. “Sommige smaken zoals vanille en munt komen vooral binnen in je neus, dus die ruik je in het begin. Gepeperde, kruidige en bittere smaken zitten meer achteraan en zal je vooral in de afdronk proeven. Door te spelen met al die smaken kan je zorgen voor een spannende smaakbeleving van aperitief tot dessert. Voor durvers raad ik aan om eens aan de slag te gaan met specerijen zoals kardemom of jeneverbessen. Ook pepers zoals jalapeno en chilisoorten kan je een verrassende toets geven voor bij een exotisch gerecht. Rokerige toetsen krijg je dan weer het makkelijkst in je mocktail door te werken met zwarte thee als basis.”

Ook heel wat restaurants zijn fan van de creaties van The Mocktail Club. Zelfs sterrenzaken zoals Boury en Nuance werken ermee. “De chefs zorgen vaak voor een extra leuke afwerking, bijvoorbeeld met een espuma of ze verwerken de mocktail in een sausje dat bij het gerecht hoort. Heel leuk om te zien hoe creatief ze zijn.” De trucs van sterrenchefs kan je ook thuis toepassen. Om te beginnen kan je iets leuk doen met de ijsblokjes. Gebruik zeker gedemineraliseerd water, want dan krijg je heldere ijsblokjes. Je kan de ijsblokjes makkelijk pimpen: met eetbare bloemetjes, vruchten of kruiden die terugkomen in je mocktail. Wil je voor iets meer spektakel gaan, dan kan je de mocktail opshaken met eiwit: een rauw eiwit samen met alle ingrediënten voor de mocktail in je shaker doen en een halve minuut shaken. Het resultaat is een mocktail met een heerlijk laagje schuim.”

Recept: granité x mocktail

