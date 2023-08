Europees Terrasonderzoek: zoveel kost rondje trakteren in Europese hoofdsteden

Waarom zit er vlees in de bolognese­saus en uit welk land komt carbonara nu écht? 10 weetjes over iconische pasta’s

Als Italianen over pasta discussiëren, dan raken de gemoederen algauw verhit. Je mag klassieke gerechten alleen maar op die éne wijze klaarmaken, maar toch is niemand het over die wijze akkoord. Foodhistoricus Luca Cesari verzamelt alles over pasta in The Discovery of Pasta: A History in Ten Dishes. Hier alvast 10 weetjes over je favoriete gerecht die je nog niet wist.