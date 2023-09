“Er zijn makkelijke alternatieven voor boterhammen”: zo stellen chefs Sandra en Sofie een originele en gezonde brooddoos samen

Dit is het effect van koffie op je nuchtere maag

Voor velen is er niets beter dan ‘s ochtends meteen na het ontwaken een heerlijke kop koffie te drinken. Maar vaak lees of hoor je dat koffie op een nuchtere maag slecht voor de gezondheid zou zijn. Ontbijt je dus best eerst of kan je gewoon doorgaan met je ochtendroutine? HLN-wetenschapsjournalist Martijn Peters legt uit.