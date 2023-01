Elke dag eten alsof je op vakantie bent: waarom het mediterraanse dieet dé manier is om duurzaam gewicht te verliezen zonder jojo-effect

“Ik verloor er eerst al mijn vakantiekilo’s mee, vandaag is het mijn levens­stijl”: waarom eten volgens de mediterra­ne keuken gezond kan zijn

Wie rond de Middellandse Zee leeft, is in het algemeen gezonder dan de Europeanen. “Dat komt door het mediterraanse eetpatroon", vertelt dokter Servaas Bingé. “Noem het geen dieet, want je eet zoals op vakantie in Italië of Griekenland”, beamen chef Maxence Sys en fan Nancy Duyck. De dokter, fan en chef zijn het erover eens: meer dan een dieet is dit een levenswijze. Ze vertellen hoe je die zon brengt in je keuken én je lijf. “Het is een zegen voor lichaam en geest.”

