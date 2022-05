Eiwrap met gerookte makreel en cottage cheese

Wat staat er op het seizoensme­nu? Artisjok: “Met verse tomaten en burrata is het een echte delicates­se”

Een artisjok ziet er met zijn stugge groene of paarse blaadjes en schubben best mysterieus uit. Toch is de groente de moeite waard om eens mee naar huis te nemen. “Artisjok uit blik geeft een totaal fout beeld van de smaak", vindt chef Peppe Giacomazza. Hoe maak je de geschubde groente makkelijk zelf vers? En in welke gerechten is die het lekkerst? Peppe tipt meerdere bereidingen én deelt een exclusief recept.

23 april