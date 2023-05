Eindelijk terrasjesweer: waar kan je in ons land aangenaam genieten van een glas in de zon? Onze culinair journaliste tipt 10 favorieten

Van glasnoe­dels tot ramen: welke soort noedels kies je in de supermarkt voor welk gerecht? “Deze rijstnoe­dels zijn een allemans­vriend”

Met hun lange, dunne slierten lijken noedels op pasta, maar de samenstelling van het deeg én de smaak verschillen enorm. “De Aziatische keuken kent vele soorten, allemaal met een eigen typisch gebruik”, zegt Jesse den Dulk van ramenrestaurant Golden Gai in Gent. Welke noedels neem je in de supermarkt mee naar huis? In welk gerecht gebruik je welke soort het best? En waar kan je ze kopen? Hij zet alles op een rijtje. “Dit zijn de enige noedels met zo’n stevige bite.”