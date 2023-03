Eetgeluiden van andere mensen: gewoon irritant of lijd je aan misofonie?

Krakende chips in de cinema, een collega die met iets te veel smaak een appel eet of je tafelgenoot die z’n soep slurpend naar binnenwerkt: de kans dat jij je weleens ergert aan eetgeluiden is vrij groot. Maar als die geluiden een ontembare woede in je losmaken, heb je misschien wel last van de psychische aandoening misofonie. Professor Damiaan Denys legt uit wat het is en hoe je het kan behandelen. “Drie criteria bepalen of het deze aandoening is of niet.”

Dat misofonie een échte aandoening is, werd pas in 2010 voor het eerst erkend. Na een wetenschappelijke studie bij meer dan 40 patiënten beschreef professor Denys voor het eerst misofonie als een psychische stoornis, waarbij mensen een onbeheersbare woede ervaren als reactie op bepaalde geluiden, vaak van mensen in hun dichte omgeving. Het team ontwikkelde intussen ook een behandeling via cognitieve gedragstherapie om ermee te leren omgaan.

Om te spreken over misofonie moet je aan drie criteria voldoen. “Ten eerste moet je een obsessie met een specifiek menselijk geluid hebben. Vaak zijn dat eetgeluiden zoals kraken, kauwen, slurpen en smakken, maar het kan ook gaan om niezen, hoesten of zelfs ademhalen. Ten tweede reageren mensen met een oncontroleerbare agressie wanneer ze het geluid horen. Het gaat om een veel sterkere reactie dan gewoon een beetje ergernis. Patiënten zouden iemand met een mes te lijf gaan of de persoon proberen te wurgen. Ten derde vermijden mensen het geluid tot in het extreme toe. Sommigen slapen niet meer naast hun partner, eten niet meer samen met hun kinderen, verhuizen of zeggen zelfs hun job op", zegt Denys.

Hoeveel mensen hebben er last van?

Hoeveel mensen aan misofonie lijden is moeilijk te zeggen, omdat het onderzoek nog in zijn kinderschoenen staat. De voorlopige cijfers lopen uiteen van 1 tot 8 procent van de bevolking. “8 procent lijkt me wat veel”, vindt Denys. “Maar in Nederland hebben zich al duizenden mensen aangemeld sinds we bekendmaakten dat er een behandeling voor bestaat.”

“30 procent van wie die zich aanmeldde blijkt uiteindelijk een ander probleem te hebben en geen misofonie, dus we waken er wel over om de diagnose niet te snel te stellen. Maar ik zie ook mensen van 70 of 80 jaar die al jarenlang klachten hebben en vroeger in het duister tastten over wat er aan de hand was. Nu krijgen ze eindelijk erkenning en vooral de bevestiging dat ze niet gek zijn.”

Quote Voor iemand met misofonie kan het geluid van chips eten klinken alsof het dondert en bliksemt tegelijker­tijd. Damiaan Denys

Genetische factor?

Mannen, vrouwen, kinderen: misofonie is gelijk gespreid over alle groepen binnen onze bevolking. “Er is een groep onderzoekers die denkt dat het in bepaalde families meer voorkomt en dat er een genetische factor meespeelt, maar dat moet nog onderzocht worden. Soms zien we misofonie al bij kinderen van 5 tot 6 jaar, maar typisch duikt het op tussen de leeftijd van 10 en 13 jaar.”

“Vaak ontstaat er een conflict tussen kinderen en ouders. Een kind ergert zich aan de eetgeluiden van een ouder, maar durft het niet te zeggen en vaak moet het aan tafel blijven zitten. Dan zoeken kinderen naar uitwegen: niet eten, muziek of een koptelefoon opzetten, tegengeluiden maken door bijvoorbeeld op tafel te kloppen... Maar dat zijn enkel oplossingen op korte termijn.”

Merk je dat je iemand boos wordt wanneer andere mensen eten en zulke situaties uit de weg gaat, dan zou er misofonie in het spel kunnen zijn. “Het kan ook dat iemand overreageert op alle prikkels, elk soort geluid of grote drukte. Dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand, zoals een vorm van autisme of een overreactie op alle sterke geluiden.”

“Denk je dat iemand misofonie heeft, dan kan je dat in de eerste plaats bespreekbaar maken. Zo weet die persoon dat die niet gek is, dat je beseft dat bepaalde geluiden van jou moeilijk te verdragen zijn en dat de woede er ook mag zijn. Vergeet niet dat voor iemand met misofonie het geluid van chips eten klinkt alsof het dondert en bliksemt tegelijkertijd.”

Volledig scherm Een beet in een appel kan voor veel mensen tot woede leiden. © Shutterstock

Kan je iets doen tegen misofonie?

Sinds kort bestaat er effectief een behandeling voor. “We proberen daarbij onder meer de betekenis die mensen geven aan een specifiek geluid te veranderen. Reageren ze met woede op het gekraak van chips, maar klinkt het kraken van voetstappen in de sneeuw wel aangenaam? Dan werken we met een blend van die twee geluiden. We kunnen niet alle patiënten helpen en vaak blijft er een grote gevoeligheid bestaan, maar de ergste woedeaanvallen worden vaak wel minder.”

“Voorlopig zijn we de enigen ter wereld die op basis van cognitieve gedragstherapie een programma hebben samengesteld zowel voor volwassen als voor kinderen. Ik zou graag een opleiding geven, zodat dit ook beschikbaar is in België. Ook in het UZA is er al een team dat onderzoek doet naar misofonie.”

Misofonie is iets wat steeds vaker opduikt. Is dat dan omdat het fenomeen meer bekend is of omdat we ons meer ergeren? Denys vindt dat dubbel. “Enerzijds zijn we tegenwoordig voortdurend aan het eten en consumeren. Je kan nergens een openbare plek vinden waar niet gegeten wordt. In de stad, op de trein, in de bus: er is altijd wel iemand die koffie drinkt of iets aan het snacken is. Dus misschien kunnen we er wat meer op letten om niet zomaar onderweg te eten, maar op passende momenten met meer aandacht van onze maaltijden te genieten. Anderzijds zie ik dat er een grotere onverdraagzaamheid eerst. We leven veel dichter op elkaar en verdragen veel minder dat andere mensen op ons terrein komen. Dat speelt ook mee.”

