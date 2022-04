Eet eens iets anders dan kabeljauw: “De zeewolf is een véél stevigere witvis en proeft nog sappig na het garen”

Van de indrukwekkende kop met grote tanden waar de zeewolf zijn naam aan te danken heeft, zie je gelukkig niets meer wanneer je bij de visboer passeert voor een paar filets ervan. “In tegenstelling tot kabeljauw of koolvis is zeewolf een stevige vis, wat veel opties met zich meebrengt”, verklapt chef Broes Tavernier van restaurant ‘t Vijfde Seizoen in Aalter. Hoe bereid je de witvis het best (niet)? Hij legt het uit én deelt een recept voor een heerlijke bouillabaisse.

Seizoensvis: zeewolf Volledig scherm Een filet van zeewolf. © Shutterstock • In het seizoen vanaf februari tot september

• Dankt zijn naam aan zijn angstaanjagende uiterlijk.

• Eén vis, vele namen: in de viswinkel ook soms aangeduid als loup marin of loup de mer.

• Het is een zogenaamde ‘beenvis’ met goed ontwikkeld skelet, uit de orde van baarsachtigen.

• Heeft een blauwgrijze kleur met groene tinten. Grote kop met vooruitstekende tanden, waarmee hij schelpdieren kan verbrijzelen.

• Afkomstig van de Atlantische Oceaan, Noordzee, Golf van Biskaje, Middellandse Zee.

• Is zo'n 50 à 60 cm groot

• Weegt gemiddeld 1,5 kilo, maar ze kunnen tot 24 kilo zwaar worden.

Bij ‘witte vis’ denken we bijna automatisch aan kabeljauw, maar er zijn nog zo veel andere lekkere vissoorten die we bij de visboer kunnen kopen. De zeewolf is in tegenstelling tot kabeljauw of koolvis een stevige vis, net zoals lotte. De vis wordt verkocht in filets, en dat gebeurt liefst mét vel. Doordat de vis zo stevig is, is hij geschikt voor tal van bereidingen waar je misschien niet meteen aan denkt. Wij vroegen advies aan chef Broes Tavernier van ‘t Vijfde Seizoen in Aalter. Chef Tavernier werkt altijd met vis die op dat moment beschikbaar is en weet van vrijwel elke lokale vissoort hoe de vis het best tot zijn recht komt.

Stevige vis

“Het is altijd fijn als er nog eens een zeewolf binnenkomt”, vertelt Broes. “Het is een vrij stevige vis waardoor je er leuk mee kan werken. Alles wat je met bijvoorbeeld een stukje lotte kunt doen, kun je in principe ook met zeewolf. De smaak is uniek en complex, want een zeewolf voedt zich met kleine schelpdieren, die hij door zijn geweldige kaken goed kan fijnmalen. Dat proef je natuurlijk terug in het vlees van de vis, veel meer dan bij andere witte vissen. Vergelijk het bijvoorbeeld eens met een zoetwatervis: daar proef je vooral aarde. Daarnaast is deze vis enorm sappig én heeft hij een goede beet. Dat is niet altijd het geval bij vis.

Quote Zelfs na het garen behoudt de zeewolf zijn sappigheid, wat voor een aangename smaak en textuur zorgt

Volgends de chef heeft zeewolf zeer duidelijke voordelen in de keuken. Het voordeel aan zeewolf is ook dat die sappigheid behouden blijft na het garen, wat voor een aangename smaak en textuur zorgt. Een ander voordeel is dat deze een paar dagen goed blijft in de koelkast. In tegenstelling tot een rog, die je wel sneller moet verwerken, aangezien die vis na een tijdje naar ammoniak gaat ruiken. Mensen denken soms dat als ze vis kopen, deze meteen verwerkt moet worden. Maar zoiets als ‘dagverse vis’ bestaat eigenlijk niet. Onze vissers zijn sowieso al vaak drie dagen onderweg met de gevangen vis.”

Volledig scherm Chef Broes Tavernier werkt in zijn restaurant 't Vijfde Seizoen in Aalter graag met zeewolf. © © heikki verdurme

Weg met de graten

Voordat je de vis kunt verwerken, moet je natuurlijk wel eerst ook even checken of er nog graatjes inzitten. Daarvoor heeft Tavernier een goede tip. “Zeewolf heeft een grote middengraat en daarnaast nog meerdere kleine graten. Vaak zijn die al verwijderd door de visboer, maar het kan geen kwaad om dubbel te checken. Beweeg zachtjes met je vingertoppen van het dikkere gedeelte (kop) naar het dunnere gedeelte (staart). Dan voel je eventuele overgebleven graatjes zitten. Verwijder ze met een gewone pincet, dat is het makkelijkst. Zet een bakje water klaar, zodat de graatjes niet blijven plakken aan het pincet. Wist je trouwens dat hoe verser de vis is, hoe lastiger het is om de graten eruit te halen?”

Op het vel of in papilotte

Als de graten eruit zijn, hoe verwerk je de vis dan het best? Er zijn meerdere methodes mogelijk volgens de chef. “Wat ik zelf het vaakst doe, is de vis op het vel bakken in een pan met een mengeling van boter en olijfolie. Wacht dan enkele minuten tot ¾ van de vis ondoorzichtig wit is gekleurd, draai hem om laat hem eventueel nog wat nagaren in de oven. Bedruppel tijdens het garen zeker een paar keer met de boter uit de pan. In de zomermaanden kun je deze vis zelfs op de barbecue leggen, récht op het rooster. Dat is verder enkel mogelijk bij stevige vissen zoals tonijn en zwaardvis. Zorg ervoor dat de vis goed droog is en wrijf hem dan in met een beetje olijfolie. Leg meteen op het gloeiendhete rooster en laat garen tot de vis vanzelf loskomt van het rooster. Draai om en laat nog enkele minuten verder bakken. Ook in een papillot is hij heerlijk, met wat venkel, stukjes chorizo en witte wijn.”

Quote Zeewolf kan in tegenstel­ling tot heel wat andere vissen wél een stevige smaakpart­ner zoals bijvoor­beeld chorizo gebruiken

Volledig scherm Zeewolf met asperges, handgepelde garnalen en zeekraal van 't Vijfde Seizoen in Aalter. © 't Vijfde Seizoen Normaal gezien blijf je bij heel wat ingrediënten weg van sterke smaken zoals chorizo, maar in het geval van zeewolf is dat net goed. “Deze vis kan echt wel een stevige smaakpartner gebruiken. Zelf vind ik het ook leuk om zeewolf te serveren met risotto, waarin chorizo is verwerkt. Toen ik nog bij in het driesterrenrestaurant De Karmeliet werkte, heb ik ook geleerd om zeer kleine snedes te maken in de vis en daar dan stukjes chorizo in te proppen met een pincet. Als je de vis dan bakt, krijg je een fantastisch resultaat. Ook venkel, witloof en asperges zijn lekker in combinatie met zeewolf. Op dit moment staat er bij ons in het restaurant een gerecht op de kaart van zeewolf met asperges, handgepelde grijze garnalen en zeekraal. Ook een bouillabaisse is altijd een goed idee.”

Geen sushi

Zijn er ook no go’s voor deze vis? “Ik zou de vis niet rauw gebruiken, dat doe ik zelf ook nooit. Bij andere witte vissen is dat geen probleem, maar een zeewolf is iets te hard en heeft te veel beet, dat is niet zo aangenaam. Maar ik heb wel nog een ander leuk idee: mocht je een hele vis kopen, dan kan je de kleine afsnijdsels te verwerken tot een brandade. Dat is een Portugees gerecht dat meestal met gedroogde kabeljauw (bakalhau) wordt gemaakt. Je marineert de rauwe stukjes vis in flink wat grof zout. Na anderhalf uur spoel je de vis in koud water en dan stoof je die aan in olijfolie met wat knoflook en cayennepeper of piment. Voeg het toe aan gepureerde aardappelen met een scheutje kokosmelk, fijngesneden sjalot en bieslook. Als je dit met een gepocheerd eitje en wat grijze garnalen serveert, kan het feest beginnen!”

Recept: bouillabaisse met zeewolf Volledig scherm Bouillabaisse met zeewolf van 't Vijfde Seizoen in Aalter © 't Vijfde Seizoen Ingrediënten voor 4 personen • 1 grote ui

• olijfolie

• 2 rode paprika’s

• 2 courgettes

• 1 venkel

• 2 tomaten

• 1 eetlepel tomatenpuree

• 1,5 liter visfumet (eventueel kant-en-klaar)

• 2 dl witte wijn

• 1 dl Ricard

• peper en zout

• 1 takje tijm

• 1 laurierblad

• 160 g zeewolf in stukjes, voorgegaard

• 12 mosselen, gegaard

• 12 kokkels, gegaard

• 60 g handgepelde garnalen

• takjes dille Zo maak je het Stoof de fijngesneden ui aan in olijfolie. Voeg tijm en laurier toe. Schep er dan de fijngesneden paprika’s, venkel, tomaten en courgettes aan toe. Laat nog even aanstoven. Voeg de tomatenpuree toe en roer goed door elkaar. Overgiet met de Ricard en de witte wijn, gevolgd door de visfumet. Laat 30 minuten zachtjes sudderen. Verwijder de tijm en laurier en mix alles glad. De zeewolf kun je kort stomen of pocheren. De mosselen en kokkels gaar je in een kookpot met deksel. Zet op het vuur en schud na enkele minuten met de pan. Zodra de schelpen openen, zijn ze gaar. Verdeel de gegaarde zeewolf, mosselen en kokkels in de borden. Overgiet met de soep en werk af met dille.

