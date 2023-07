Eerste alcoholvrije wijnkelder opent in Parijs, maar hoe lekker is dat?

Wie een wijntje bestelt, denkt niet meteen aan de light-versie zoals bij frisdranken of de alcoholvrije versie zoals bij bier. Toch opende met ‘Le Paon Qui Boit’ in Parijs afgelopen week de allereerste alcoholvrije wijnkelder van de stad: het bewijs dat wijnen met minder of zelfs zonder alcohol winnen aan populariteit. Maar zijn ze ook lekker? En zijn ze effectief gezonder? Vinoloog Edo Kruidering en wijnconsultant Frank Donker leggen uit.

Hoewel het voor velen een ongemakkelijke waarheid is, weten wetenschappers het zeker: gezond is alcohol niet. Beslissingen zoals die van Ierland, het eerste land dat vanaf 2026 effectief gezondheidswaarschuwingen op fles gaat zetten, zijn dan ook niet meer zo verrassend. Vrouwen die dagelijks 25 gram alcohol drinken, omgerekend 2,5 glazen bier of wijn, lopen veel meer kans eerder te overlijden. Bij mannen ligt die grens op 45 gram, wat omgerekend 4,5 glazen bier of wijn is. Elk glas alcohol minder is mooi meegenomen, en steeds meer mensen worden zich daar bewust van, maar drinken wél graag iets mee. Daardoor stijgen de alcoholvrije dranken steeds meer in populariteit.

Het bewijs van die stijgende populariteit is zonder twijfel de opening van ‘Le Paon Qui Boit’ , de eerste alcoholvrije wijnkelder in Parijs . Opvallend, zeker voor het bourgondische wijnland bij uitstek waar de liefde voor wijn met de paplepel wordt ingegeven. Ook in eigen land vinden we steeds meer alcoholvrije wijnen en light-wijnen. Foodbar l’Amuzette in Gent was er zelfs al in 2018 bij om met ‘vin du Jardin’ alcoholvrije wijn te serveren. Ook aperitieven zoals l’Antidote, die smaken zoals wijn, maar het niet zijn, duiken overal op. Die laatste pronkt bijvoorbeeld op de ‘wijnkaart’ van wijnbar Glouglou in Antwerpen. En effectief: het smaakt als een mix van appelsap en wijn, maar is het niet.

Volledig scherm L'amuzette verkoopt al sinds 2018 alcoholvrije wijn in Gent. © James Arthur

Kan wijn zonder alcohol of light-wijn lekker zijn?

Waar zo’n vervangende of alternatieve aperitieven én bier zonder alcohol wel lekker zijn, is wijn zonder alcohol vaak (nog) niet te drinken. “Bepaalde aroma’s lossen op in alcohol”, weet Edo Kruidering, vinoloog bij wijnacademie WTOL. “Daarom is het een ramp om alcoholvrije wijn te combineren met eten.” Het stelt met name restaurants voor een uitdaging. Om de horeca te helpen bij de toenemende vraag naar alcoholvrije alternatieven, lanceerde WTOL onlangs een alcoholvrije opleiding. “Maar van ‘zero-wijn’ hoeven we de komende vijf jaar weinig te verwachten”, denkt Kruidering. Zeker in het geval van rode wijn.

Wie op z’n gezondheid wil letten én lekkere wijn wil drinken, kan beter kijken naar wijnen met minder alcohol: de light-wijnen met 11,5 procent alcohol. Dan rijst de vraag: is 11,5 procent dan echt gezonder dan 16,5 procent? Wel, het scheelt een flinke slok op een borrel. Wijn met 5 procent minder alcohol betekent al een derde minder alcohol in je glas. Nog interessanter zijn wijnen met alcoholpercentages van rond de 8 procent: dan drink je tot twee derde minder alcohol.



“Wijn met minder alcohol is mogelijk dankzij een relatief nieuwe methode. Daarbij wordt de wijn ‘uit elkaar gehaald’”, zegt wijnconsultant Frank Donker. “De aroma’s, alcohol en vloeistof worden gescheiden. Daarna wordt de alcohol deels toegevoegd.” De smaak is veel beter dan bij alcoholvrije wijn. Een nadeel is wel dat de wijn door de extra handelingen veel duurder wordt.

Kenners zijn het erover eens dat Riesling de ultieme druif is om laagalcoho­li­sche wijn van te maken.

Kenners zijn het erover eens dat Riesling de ultieme druif is om laagalcoholische wijn van te maken. “Een koud klimaat geeft minder alcohol en meer zuren”, verklaart vinoloog Robert Verweij. Wie op zijn gezondheid let, kan volgens Edo Kruidering best voor natuurwijn kiezen. “Natuurwijn bevat doorgaans van nature minder alcohol.” Ook bij bubbels zit je veilig, zegt Verweij. “Mousserende wijn zoals champagne en cava komen bijna nooit boven 12,5 procent.

Is wijn zonder alcohol of light-wijn gezonder?

“Light-wijn mag dan wel maar 8 procent alcohol bevatten, toch blijft in de wijn meer suiker over en dat is ook niet bepaald gezond”, stelt Kruidering. Hoeveel suiker er in een fles wijn zit, is voor consumenten niet duidelijk. Het etiket hoeft geen ingrediënten en voedingswaarden te vermelden, iets dat bij alle andere levensmiddelen wel verplicht is.”

“Dat er suiker in de wijn is achtergebleven, is ook niet altijd merkbaar. Zuren kunnen de zoetheid maskeren. De hoeveelheid calorieën die in wijn zitten, zijn ook grotendeels veroorzaakt door niet-gefermenteerde suikers in de wijn. Die suikers worden niet omgezet tot alcohoL. Initiatieven zoals PURE The Winery, proberen daar met suikervrije wijnen vandaag ook al oplossingen voor te bedenken. Maar in elke variant van wijn zit sowieso heel wat suiker.

Na cola en chips is er dus nu ook de lightversie van wijn. Je krijgt een derde van de hoeveelheid alcohol binnen. Dat maakt wijn nog niet gezond, maar wel béter, door de verminderde alcohol. En het is smakelijker dan wijn waar helemaal geen alcohol in zit. Goede alcoholvrije wijnen gaat volgens kenners nog niet voor meteen zijn.

Lees ook: