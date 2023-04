Eens iets anders dan asperges en een gekookt eitje: 5 originele recepten van Sandra Bekkari voor de paasbrunch

TIP 1. Noem het geen ‘healthy brunch’

“Soms lijken mensen een beetje allergisch voor het woord ‘gezond’. ‘Verklap’ dus niet dat je dit jaar een gezondere paasbrunch organiseert, want dat durft weleens af te schrikken. Ga ‘undercover’ voor speelse, groenterijke gerechten, zoals mini-groentetortilla’s of pannenkoekjes met courgette. Hou het fris en fruitig met een bessensmoothie, veel verse aardbeien en een fruitsalade. En verleid je gasten met gebakjes die een tikkeltje gezonder zijn, maar toch even lekker.”

TIP 2. Koffiekoeken kunnen ook

“Je bent het waarschijnleuk al beu gelezen, maar ja: daar is de 80/20-regel weer. Want net zoals in een gezond eetpatroon is er ook op de brunchtafel ruimte voor een extraatje. Je kan dus perfect een brunchbuffet uitstallen waarbij de groentehapjes en de vezelrijke bananenmuffins naast een schaal met koffiekoeken van de bakker staan. Zo maak je er een mooie mix van en kan iedereen naar hartelust opscheppen.”

TIP 3. Serveer je eitjes eens anders

“Eitjes kunnen op de paasbrunch niet ontbreken. En dan hebben we het niet per se over de chocolade variant. Ga je dit jaar voor zacht gekookt of gepocheerd? Of mag het eens wat anders zijn? Ik hou wel van een groenterijke frittata, zo’n typisch Italiaanse, dikke omelet uit de oven. Een frittata is snel klaar én je kan er al je restjes groenten in kwijt. Dit jaar serveer ik een tortilla breakfast pizza. Zo’n ontbijtpizza is snel klaar: je legt een volkoren wrap in een diep bord of ronde ovenschaal, giet er twee geklutste eitjes over en werkt af met spinazieblaadjes, halve kerstomaten en basilicum. Even in de oven en klaar!

TIP 4. Ons dagelijks brood op een verfrissende manier

“Een vezelrijker alternatief voor witte pistolets? Havermout scones. Of je koopt een volkoren (zuurdesem)brood dat je thuis zelf in dikkere plakken snijdt. Dat oogt meteen veel feestelijker dan alledaagse, dunne sneetjes. Iets lekkers voor op die boterham? Dan denk ik meteen aan zelfgemaakte hummus of eiersalade met gerookte zalm of gedroogde ham.”

TIP 5. Maak het jezelf gemakkelijk

“Als je veel zelf wil maken, kruipt daar veel tijd in, maar een gezonde brunch organiseren moet geen uren werk kosten. Maak het jezelf makkelijk en vul zelfgemaakte dingen aan met gezonde dingen uit de winkel. Kies bijvoorbeeld voor kant-en-klare volkorenwraps voor de ontbijtpizza in plaats van het deeg zelf te maken. Heb je geen zin om al die groenten te snijden? Koop ze dan in voorverpakte versie. De scones, bananenbroodjes of pancakes kan je trouwens makkelijk een dag op voorhand maken. Dan is het maar een kwestie van de pannenkoeken op te warmen voor het serveren.”

