“Een stuk taart trakteren aan je collega’s is even schadelijk als passief meeroken”: waarom die traktatie minder lief is dan je denkt

Een groot stuk slagroomtaart of een lekkere Limburgse vlaai bij de koffie: op veel werkplaatsen trakteren collega’s elkaar regelmatig op zoetigheid. Maar volgens een bekende Britse voedingsexperte is dat not done . Je collega’s trakteren op taart zou namelijk gelijkstaan aan je collega’s trakteren op een sigaret. Waarom maakt ze zo’n vergelijking?

Een verjaardag, verloving of baby: iedereen heeft weleens wat te vieren. En op veel werkplaatsen mogen de collega’s daarvan meegenieten. Een stukje taart is daarbij ideaal: het is snel te halen en je doet er zowat iedereen een plezier bij. Maar volgens Susan Jebb, de Britse voorzitter van voedingsbureau Food Standards Agency, moeten we daar zo snel mogelijk mee komaf maken. “Taart meenemen naar het werk is net zo schadelijk als het passief meeroken met collega’s”, klinkt het.

Verleiding is overal

De professor spreekt klare taal. “We denken dat we allemaal rationele, intelligente mensen zijn die de juiste keuzes maken, maar we onderschatten daarbij de invloed van onze directe omgeving. Als niemand taart meeneemt naar het werk, ga je het ook niet eten. Maar als er cake voor je neus wordt neergezet, ga je voor de bijl. Probeer die verleiding maar eens te weerstaan. Het grote verschil met roken: je hebt het zélf in de hand, al moet je er wat discipline voor tonen.”

Jebb benadrukt hierbij dat die vergelijking haar persoonlijke mening betreft, en niet die van de instantie waarvoor ze werkt. Toch volgen andere diëtisten zoals Lenny Versteegden haar ideeën. “Veel mensen zullen zeggen: ‘Doe niet zo flauw over een gebakje. We mogen ook niks meer’, maar ik ben het eens met deze Britse professor. Overgewicht moet je zien als een ziekte die moeilijk is aan te pakken. Een probleem over de landsgrenzen heen. Het grootste obstakel om ons eetgedrag aan te passen is de verleiding waar we mee in aanraking komen. Op heel veel plekken is er ongezond eten om ons heen.”

Quote 67,6 procent van de Vlaamse mannen heeft overge­wicht

6 op de 10 Vlamingen hebben overgewicht

Eén van de redenen waarom Jebb deze verleiding aankaart? Het aantal volwassen Britten met overgewicht, dat in de laatste dertig jaar verdubbeld is. Inmiddels is het gewicht van twee derde van de bevolking te hoog. Ruim een kwart kampt zelfs met ernstig overgewicht (obesitas). Ook in Vlaanderen zijn die cijfers niet om vrolijk van te worden. Volgens het meest recente rapport van de WHO hebben maar liefst 6 op de 10 Vlamingen overgewicht. Bij mannen is dat zelfs 67,6 procent.

Versteegden roept daarom op om voor duidelijke richtlijnen op de werkvloer te zorgen. “Het is wennen, maar het helpt bijvoorbeeld al als je afspreekt dat de traktaties minder zoet en vet zijn. Skip bijvoorbeeld slagroom of vette crèmes en werk meer met fruit. Op veel scholen werken ze trouwens al veel langer met gezonde traktaties. Daar hoef je niet meer binnen te komen met een schaal vol spekjes of ander snoepgoed”, aldus de diëtist. “Dan moet dit ook lukken bij volwassenen.”

Poll Vind jij dat taarten op het werk weg moeten? Ja, zo kom ik niet in de verleiding.

Nee, ik eet graag een stukje mee. Vind jij dat taarten op het werk weg moeten? Ja, zo kom ik niet in de verleiding. (17%)

Nee, ik eet graag een stukje mee. (83%)

Lees ook: