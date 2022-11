Een salade, soep of pasta: onze 3 HLN-chefs zorgen volgende week elke dag voor een verfrissende maaltijd voor amper 22 euro in totaal

Je kookinspiratie kan wel eens op laag pitje staan. Gelukkig snellen onze 3 HLN-chefs Sandra Bekkari, Jelle Beeckman en Piet Huysentruyt je graag te hulp. Zoek warme temperaturen op met een Thaise soep of ga voor een puree met de vergeten groente pastinaak: er is geen slechte keuze deze week. Wij kunnen alvast niet kiezen. Smakelijk!

Maandag: Belgische salade met rodekool, witloof, appel en Berloumi van Sandra Bekkari

Sandra: “Wie graag rodekool eet, maar die steevast stooft, kan met deze salade een knapperige en frisse variant op tafel zetten. Bovendien is het een lekker Belgisch gerecht, want je vindt praktisch alle ingrediënten in dit seizoen bij de lokale boerderij.”

Volledig scherm Salade van rodekool met Berloumi © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 5,50 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 2 stronkjes witloof

• sap en zeste van 1 citroen

• ¼ rode kool, fijngesneden

• 4-tal walnoten

• 1 Belgische appel

• 1 handvol bladpeterselie

• 200 g Berloumi

Voor de dressing

• 1 el (graan)mosterd

• 1 el acaciahoning

• 150 ml natuuryoghurt

• 4-tal walnoten

• 2 el gedroogde cranberries

• zeste van 1 citroen

Zo maak je het

Snijd het witloof in dunne reepjes en besprenkel met wat citroensap tegen de verkleuring.

Hak de walnoten en de gedroogde cranberries fijn. Meng alle ingrediënten voor de dressing.

Hak de rode kool fijn en snijd de appel in stukjes. Meng ¾ van de dressing door de salade van rode kool, witloof, appel en bladpeterselie.

Snijd de Berloumi in dikke frieten en gril in een grillpan. Kruid met zwarte peper.

Serveer de rest van de dressing bij de salade.

Tip: Berloumi is de Belgische versie van de Griekse witte kaas haloumi en gemaakt van lokale koemelk. Je vindt deze variant in de supermarkte en biowinkel.

Dinsdag: Thaise kokossoep van Piet Huysentruyt

Piet: “De Thaise keuken staat voor eenvoudig, snel klaar én super veel smaak. Vroeger vond je de ingrediënten zoals citroenverbena of kokosmelk minder makkelijk in de supermarkt, vandaag vind je ze overal. De pittige gembersmaak maakt dit heerlijke soepje helemaal af: een perfect alternatief voor als je die tomatensoep eens beu bent.”

Volledig scherm Thaise kokossoep van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel / foodphoto

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4,24 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 8 dl water

• 1 el kippenbouillon

• 2 stengels citroengras

• ½ blik kokosmelk

• 1 stukje gember

• 1 bundeltje citroenverbena

• 2 kippenborsten

• 8 scampi’s

• 2 el geraspte kokos

• 1 bosje lente-ui

• sap van 2 limoenen

• rasp van 1 limoen

• 1 pepperoni

Zo maak je het

Zet het water op het vuur en voeg er kippenbouillon aan toe. Versnijd de stengels citroengras, de gember en de citroenverbena. Voeg samen met de pepperoni toe aan de kookpot. Laat deze bouillon ongeveer 15 minuten trekken op een zacht vuurtje.

Snijd ondertussen de kip in blokjes van 3 mm en kruid bij met peper en zout. Pel de scampi’s.

Passeer de bouillon door een zeef en voeg daar limoensap en kokosmelk aan toe. Pocheer de gekruide kippenblokjes en de scampi’s in de warme soep.

Serveer alles in een diep bord en strooi het geheel nog over met extra kokosrasp, limoensap en lente-uitjes.

Tip: Je kan hier volop experimenteren met extra groenten zoals sojascheuten, peultjes, wortel, prei en selder. Ook andere vis- en vleessoorten passen perfect in de soep. Wil je er een maaltijdsoep van maken? Voeg dan noedels en pasta toe.

Woensdag: Zeewolf in’t groen met puree van pastinaak en veldsla van Sandra Bekkari

Sandra: “Zeewolf is een vaste, witte vis, die vaak ook bij kinderen erg in de smaak valt. In combinatie met de smeuïge puree en de knapperige veldsla, is dit een perfect doordeweeks gerecht.”

Volledig scherm Zeewolf van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 6 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 400 g pastinaak

• 1 sjalotje

• 1 teen knoflook

• 200 ml groentebouillon

• 100 ml witte wijn

• 300 g zeewolffilet

• 2 handenvol veldsla of winterpostelein

• 1 tl citroensap

• snufje nootmuskaat

Voor de saus

• 2 handenvol verse kervel

• 1 handvol verse munt

• 1 handvol verse bladpeterselie

• 1 handvol jonge spinazie

Zo maak je het

Hak de pastinaak in stukken en stoom gaar in zo’n 15 minuten.

Snijd het sjalotje en de knoflook fijn en stoof ze aan in een kookpot met olijfolie.

Voeg de groentebouillon, de witte wijn en zwarte peper toe. Snijd de zeewolffilet in stukjes en pocheer de vis gedurende 3 minuten in de bouillon.

Blancheer de kruiden voor de saus 15 seconden in heet water (niet langer, anders verliezen ze hun frisse, groene kleur!). Dompel ze meteen in een kom met ijswater.

Haal de vis uit de bouillon.

Pureer de pastinaak met de veldsla, een scheut olijfolie, het citroensap, zwarte peper, een snufje zout en de nootmuskaat.

Mix voor de saus 1 pollepel kookvocht (van de vis) met de groene kruiden. Kruid met zwarte peper en een snufje fleur de sel.

Serveer de vis met de saus en de puree.

Werk af met een partje citroen en de peterselie.

Tip: Liefhebbers kunnen ook hondshaai gebruiken in dit recept.

Donderdag: Piepkuiken op grootmoeders wijze van Piet Huysentruyt

Piet: “Het is een eeuwenoude klassieker die niet meer zo vaak wordt klaargemaakt, omdat de meeste mensen liever grotere kippen eten. Nochtans is piepkuiken sneller klaar en kan je het lekker oppeuzelen.”

Volledig scherm Piepkuiken op grootmoeders wijze © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 1 uur

Prijs: € 3,20 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 piepkuikens (van de detailzaak)

• boter

• peper en zout

• 4 sjalotten

• 4 aardappelen

• 1 teen look gehakt

• 150 g gerookte spekblokjes

• 10 Parijse champignons

• 10 oesterzwammen

• 20 peultjes

• 2 el gehakte peterselie

Zo maak je het

Neem een wijde kom, zodat de piepkuikens erin passen. Kruid de piepkuikens met peper en zout. Smelt de boter en laat ze bruin worden. Braad de piepkuikens langs alle kanten mooi goudbruin.

Snijd de aardappelen in blokjes van 1 cm, was ze en laat even meestoven met de kuikens. Snijd de sjalotten in de lengte in twee en voeg ze samen met de look en het spek toe.

Neem de Parijse champignons en de oesterzwammen. Snijd ze in stukken. Voeg toe aan de stoofpot. Helemaal op het einde kan je ook de peultjes toevoegen. Laat het geheel ongeveer 20 minuten verder garen onder een deksel tot alles gaar is. Controleer nog even met een vork of het piepkuiken volledig gaar is, laat anders nog even op het vuur staan.

Serveer met fijngehakte peterselie.

Tip: Om te zien of het piepkuiken gaar is, plooi je het billetje even naar je toe. Als dat vlot meekomt en als er geen bloed meer uitloopt als je erin prikt met een vork is het zeker gaar.

Vrijdag: Pasta met spinazie-olie, parmezaan en spek van Jelle Beeckman

Jelle: “Mijn dochter speelt geen piano, ze schiet propjes papier weg met de snaren van haar K3-gitaartje en ze gebruikt haar blokfluit als rietje. Muzikaal talent heeft ze voorlopig niet, maar ze bespeelt wel virtuoos de kaasrasp. In deze pasta met parmezaan bijvoorbeeld.”

Volledig scherm Pasta met spinazie-olie en parmezaan van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Prijs: € 2,70 p.p.

Bereidingstijd: 15 minuten

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 courgette

• 200 g gerookte spekjes

• peper en zout

• 150 g spinazie

• 1 teentje look

• 50 g parmezaanse kaas

• 75 ml olijfolie

• 250 g pasta (fusilli)

Zo maak je het

Zet een pot water op het vuur. Voeg 2 el zout toe. Snijd de courgette in blokjes.

Bak de spekjes in een grote pan samen met de courgetteblokjes. De pan moet groot genoeg zijn zodat de pasta er straks bij kan. Bak ongeveer 10 minuten. Kruid met peper.

Maak ondertussen de olie. Doe de spinazie met de look, parmezaanse kaas en olijfolie in een keukenrobot. Mix fijn tot een groene olie.

Kook de pasta al dente in het kokend gezouten water zoals beschreven op het pakje. Giet af en schep daarna in de pan met spekjes.

Voeg de spinazie-olie toe en roer alles onder mekaar. Kruid bij en werk af met extra kaas.

Tip: Voeg op het einde nog wat verse spinazieblaadjes toe. Als vegetarisch alternatief kan je de spekjes weglaten en eventueel vervangen door kikkererwten of een vleesvervanger. Spinazie-olie over? Meng er wat nootjes en kaas onder en je hebt een heerlijke pesto voor later die week.

