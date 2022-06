“Een perfecte smoutebol is krokant vanbuiten en smeuïg vanbinnen”: bekende smoutebollenfamilie Delforge verklapt hoe je de lekkernij zelf maakt

Als er één lekkernij is die doet denken aan kermis, zijn het wel smoutebollen. De zoete snack is ideaal om tussen de attracties te verorberen. Maar wat als er geen kermis bij jou in de buurt staat? Wij vroegen aan de iconische kermisfamilie Delforge, die met maar liefst 18 kramen op de Sinksenfoor staat, hoe je smoutebollen thuis zelf maakt.

De familie Delforge trekt als sinds de negentiende eeuw rond van kermis tot kermis. Eerst met boksende beren, daarna met een goochelact en later met smoutebollen, tot op vandaag. “In ons recept steekt generaties werk en experimenten”, vertrouwt Vincent Delforge (51) ons toe. Onlangs liet hij de zaak aan zijn dochters Victoria (26) en Océane (22) over. “Aan de oude kennis van onze voorouders hebben we de schoolkennis van onze kinderen toegevoegd. Onze voorgangers leerden ons hoe we smoutebollen moesten maken, wij verfijnden dat recept met nieuwe wetenschappelijke kennis. Bijvoorbeeld om de fermentatie te beheren.”

De perfecte smoutebollen

Hoe kom je dan tot die perfecte smoutebol? “Daarvoor beschikken we over professionele uitrusting”, gaat Delforge verder. “Denk aan hoogsnelheidkneders die het beslag al luchtig maken voordat het gerezen is en friteuses die niet in temperatuur zakken. Ons recept, dat bovendien geclassificeerd staatsgeheim is, valt dus thuis niet te maken. Maar doorheen de jaren hebben we wel een recept ontwikkeld, dat dicht tegen de real stuff aanleunt en gemakkelijk thuis te bereiden is. Tijdens de coronacrisis hebben we er zelfs een bakmix van ontwikkeld. Die kan je nog altijd online bestellen trouwens.”

Wie dacht hét geheime staatsrecept te pakken te krijgen, kan dus toch nog terecht bij een bakmix. Hoe krijgen we daaruit de meest krokante smoutebollen? “Een perfecte smoutebol is krokant vanbuiten en smeuïg vanbinnen. Ook is het belangrijk dat de bol licht van structuur is. Tot slot mag een goede oliebol niet vettig zijn vanbinnen. Er mag zeker geen bakolie doordringen tot de kern van de smoutebol!”

