Eén op vijf Belgen wil gezonder eten in 2023: deze drie keukenapparaten helpen je simpel én smakelijk op weg

McDonald’s opent eerste geautomati­seer­de restaurant: wat moeten we ons daarbij voorstel­len?

Een Happy Meal bestellen en afhalen, zonder ook maar één levende persoon te ontmoeten: het lijkt futuristisch, maar het is sinds dit weekend mogelijk in een testrestaurant van McDonald’s in de VS. Het gaat nog een stapje verder dan de touchscreen-schermen zoals wij in eigen land kennen. Hoe werkt die automatische McDonald’s? En zal België er binnenkort ook een krijgen? Onze journalist zocht het uit.

27 december