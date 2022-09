Een knorrende maag: vervelend, maar waarom maakt je lichaam dat geluid?

Iedereen kent het wel. Je zit in een volle ruimte, het is muisstil en plots komt er uit je buik een oorverdovend, rommelend geluid dat sterk lijkt op geknor. Iets waar je jezelf op dat moment best ongemakkelijk bij kan voelen. Maar waar komt dat geluid vandaan? En kan een knorrende maag gevaarlijk zijn? Professor maag- en darmziekten Danny De Looze legt het uit.

Veel mensen hebben er last van, en al zeker tegen het middaguur: een knorrende maag. “In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat niet alleen de maag aan het knorren gaat”, vertelt dokter Danny De Looze, professor maag- en darmziekten aan de UZ Gent. “Het geluid komt ook uit de darmen. We spreken daarom over bovenbuiklast in dit geval, het hangt allemaal samen.”

Quote Wanneer je honger begint te krijgen, kan het geknor nog luider doorkomen, maar het is er niet de hoofdoor­zaak van Danny De Looze

We hebben dus niet alleen een knorrende maag, maar ook knorrende darmen. Waar komt dat geknor dan vandaan? “De spieren in de maag en darmen zijn eigenlijk constant in beweging om het voedsel dat erin terechtkomt te kneden, te vermengen met verteringssappen en voort te duwen.” Dit wordt ook wel de darmperistaltiek genoemd. “Je lichaam doet dit de hele dag, ook als er geen voedsel meer in zit, wanneer het al even geleden is dat je nog iets gegeten hebt. Normaal hoor je niets van dat proces, maar als er alleen lucht en vocht zoals maagslijm in je maag en darmen zit, is dat wel het geval.” Je hoort dan een soort grommend of brullend geluid dat effectief op geknor lijkt. “Als je honger begint te krijgen, wordt het maag-darmstelsel nog actiever, waardoor je nog sneller dat knorrend geluid zal horen. Toch is honger hebben niet de hoofdoorzaak van een knorrende bovenbuik.”

Heeft echt iédereen er last van?

“Een knorrende maag is een heel normaal verschijnsel”, stelt De Looze gerust. “Je moet er niets tegen ondernemen. Als je maag knort, is dat niet per se een teken dat je iets moet eten. Buiten als dat geknor samenvalt met etenstijd en je effectief al een tijdje niets meer gegeten hebt, dan wel. “Je kan het geluid bovendien beschouwen als een goed teken. Als je maag knort, wil dat zeggen dat je waarschijnlijk niet te veel gesnoept hebt tussendoor.”

Al vestigt De Looze graag de aandacht op één uitzondering: wanneer het rommelen in de maag onaangenaam begint te voelen, moet je opletten. “Je mag bijvoorbeeld geen branderige pijn hebben.” Is dat wel het geval, dan kan er sprake zijn van een maagontsteking of een irritatie van het maagslijmvlies. Wanneer die irritatie aanhoudt, kan dit zelfs leiden tot een soort krater in de maagwand, of een maagzweer. Opletten geblazen dus, maar geen reden tot paniek bij al dat geknor.

