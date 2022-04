“Een kip versnijden is minder complex dan het fileren van een vis”: hoe haal je alles uit de kip en hoe krijg je die zo mals en sappig mogelijk?

Kies voor een geluksvogel

Wie kip wil klaarmaken, hoeft gelukkig geen kenner te zijn om er een smakelijk exemplaar uit te plukken. Een smakelijke kip is een gelukkige en gezonde kip die niet wordt geforceerd in haar groei. Zij leeft dus niet uitsluitend binnen, maar komt dankzij haar vrije uitloop in aanraking met daglicht. Officieel spreken we pas over een ‘vrije-uitloopkip’ als die 36 vierkante meter buitenruimte heeft. Doordat deze soort kip vrij kan bewegen is haar vlees malser en sappiger van smaak.

Quote Hoe meer buitenruim­te de kip heeft en hoe meer die zich vrij kan bewegen, hoe sappiger en malser het vlees van smaak zal zijn

“Sommige rassen worden speciaal gekweekt om zo snel mogelijk geslacht te kunnen worden”, vertelt Helena De Ridder van kiprestaurant Roti in Antwerpen daarover. “Dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. Voor Roti zijn we op zoek gegaan naar een eerlijke kweker die zijn kippen in een natuurlijk ritme laat leven. Met hun leeftijd van 80 dagen worden ze drie keer zo oud in vergelijking met een reguliere plofkip. Onze kippen, die tot het Hubbard-ras behoren, zitten in een grote ren die ze op elk moment kunnen verlaten om buiten op de wei te scharrelen. De ren zelf is uitgerust met daglicht en zelfs in volle bezetting is twee derde van de ren nog vrij voor bewegingsruimte.”

Behalve in ruimte wordt er ook geïnvesteerd in een evenwichtige voeding waarin lijnzaad wordt verwerkt. “Antibiotica om de weerstand van kippen tegen ziektes te verhogen, is uit den boze. Al die factoren zijn doorslaggevend voor de stevigheid en uiteindelijke smaak van de kip. Eet je een kip die tijdens haar leven veel kon bewegen dan zet zich dat door in de structuur en malse smaak van je vlees. Vergelijk dat met een kip die verplicht op stok moet blijven; alle structuur verdwijnt door haar gebrek aan beweging.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De verschillende onderdelen

Door haar veelzijdigheid vind je kip in zowat alles van voeding terug: in een curryversie op de boterham of in soep, verwerkt in een burger of schnitzel, maar evengoed in een stoofpotje, op de barbecue, gefrituurd, in de wok, aan het spit of gebraden. Welk onderdeel van de kip leent zich het best voor welke bereiding? Dat ontdek je stapsgewijs bij het ontleden van een kip. “Een kip versnijden is minder complex dan het fileren van een vis”, vertelt Helena. “Plaats een kip met haar rug op een snijplank. Snijd de bouten los en vervolgens ook de drumsticks van de bouten. Als laatste ga je de filets van het karkas lossnijden op links en vervolgens ook op rechts.”

Volledig scherm In restaurant Roti verwerken ze alle onderdelen van een kip. Links zie je een kippenhamburger, rechts zie je gemarineerd kippenhart aan spiesjes geregen. © Roti

Om die bereidingen te maken, koop je graag een volledige kip. Iets waar Helena zelf voor pleit. “Wie een volledige kip koopt, heeft dus unieke kans om ze van vel tot karkas te verwerken. Dat is niet alleen een duurzame keuze, maar je betaalt ook minder tegenover wanneer je de onderdelen afzonderlijk zou aankopen. Elk onderdeel van een kip leent zich tot een eenvoudige bereiding. De kippenbout is een favoriet onderdeel omdat de bout zoveel smaak en sappigheid afgeeft, dat je ze zowel warm als koud kunt verorberen. Als onderste gedeelte van de kippenbout heeft een drumstick meer vezels en vet, waardoor drumsticks heerlijk sappig proeven. Drumsticks doen het ook prima in een tajine of paella. In vergelijking met de malse bout valt een filet of borst van een kip doorgaans magerder uit. De kleinste hoeveelheid vlees tref je doorgaans aan bij de kippenvleugels. Toch zijn ze enorm populair, zeker als hapje.”

Quote Zelfs het vel van de kip gooien we niet weg: daar maken we krokante chips van die we serveren bij onze drankjes Helena De Ridder

Los van de voor de hand liggende onderdelen, is zelfs het vel van de kip verwerkbaar in een snack. “Wie bij ons bijvoorbeeld een drankje bestelt, krijgt chips van krokant gebakken kippenvel geserveerd. En ook het hart van de kip gaan wij marineren en op een spiesje rijgen. Doordat we expliciet vermelden dat het over het hart van de kip gaat, merken we vaak aan onze gasten dat ze een zetje nodig hebben om het te proberen, maar na de eerste hap gaan ze vrijwel meteen overstag. Wij marineren het kippenhart omdat spieren van het hart de neiging hebben om taaier te smaken. Door de lak creëren wij een sappig en vlezig jasje. Taaiere stukken van de gebraden kip lenen zich dan weer uitstekend om lang te sudderen in een stoofpotje of in een vol-au-vent. Verspilling vinden we vreselijk. Daarom doen onze karkassen achteraf nog dienst om een heerlijke bouillons van te trekken.

Tip van Helena: heb je toch nog een restje over? Pluk de overtollige stukken kipdan en vermeng ze in een kruiding naar keuze: ga voor pikant met gember, look, curry, rode ui, koriander en piment of exotisch met ananas, mango en appel. Wist je trouwens dat kalkresten van de kip nuttig kunnen zijn als plantenvoeding?

Volledig scherm Gebraden kip van Roti deli en foodbar. © Roti deli en foodbar

6 tips voor een sappige en malse kip thuis

We hebben onze kippenras en het keurmerk gekozen, en vervolgens gekeken welke onderdelen van de kip we nu eigenlijk smakelijk kunnen we bereiken. Hoe krijgen we die kip dan in één rechte lijn sappig én mals? “Het spit neemt een centrale positie in”, licht Helena toe. “Dankzij de draaibeweging van het spit krijgt de kip een dun, knisperend en smaakvol korstje die de sappen in de kip houdt. Die beweging zorgt er daarnaast voor dat het vlees gelijkmatig gaart. Door meerdere rijen kip onder elkaar te laten garen, ‘oversauzen’ ze elkaar ook. Uiteraard kan je niet verwachten dat mensen thuis zo’n spit installeren: daarom zijn er zo'n 6 basistips waarmee je als thuischef een sappige kip klaarmaken.”

1. Timing: trek tijd uit om je kip te pekelen in water en een ruime hoeveelheid zout. Standaard hanteer je hier een verhouding van 70 gram zout per liter water. Breng naar het kookpunt, los het zout op en laat dit een halfuur infuseren. Daarna laat je de kip 12 uur lang infuseren in de koelkast. Hou er dus rekening mee dat het pekelproces veel tijd in beslag neemt, zodat je jezelf goed voorbereidt. Dankzij dit pekelbad zal de kip bij het opwarmen een malsere en intensere smaak krijgen. 2. Temperatuur kip: zorg ervoor dat je kip op kamertemperatuur is voor je ze gaat verwarmen. Als het temperatuurcontrast te hoog wordt, loop je het risico op opgeschrokken en dus taai vlees. 3. Temperatuur oven: verwarm je oven voor op 220°C en braad je kip op 180°C. 4. Kruiding: vermijd overheersende kruiden zoals paprika: het zou zonde zijn om de pure smaken van een kwaliteitskip te maskeren. Hou het bij een mix van verschillende soorten peper en zout. 5. Bijgerechten: speel met extra smaken en kruidingen in je bijgerechten en sauzen. Denk bijvoorbeeld aan een witloofsalade of appelmoes. Qua sauzen is een dragonsaus de klassieke keuze, voor wie houdt van pikant kan een romige saus op basis van chili, maar ook pepersaus levert een haalbare combinatie op. 6. Bereidingstechniek: gaar de kip in de oven of in de pan. Dat voegt extra sappigheid toe door de kip regelmatig te oversauzen met haar jus. Zo vermijd je dat de kip zou uitdrogen, maar het sauzen zorgt evenevens voor een crunchy velletje. Dubbele winst! Let op: de ideale gaartijd is niet in één sluitende richtlijn te gieten. Stem daarom de gaartijd af op de grootte van je kip: reken op ongeveer 1u braadtijd per kilo. Houd in je achterhoofd: kippen die trager groeien, wegen meestal iets meer.

Welke wijn serveer je bij de kip?

“De ideale wijn bij kip gaat van steviger wit tot soepel en kruidig rood. Een Chardonnay met wat houtrijping, Viognier, Pinot Noir, Syrah of Grenache zijn goede keuzes. De bepalende factor voor die keuze is echter de saus. Eet je kip met een pikante saus dan past daar perfect een Riesling bij. Ga je voor een rode wijnsaus dan zou ik een soepele kruidige rode wijn aanbevelen genre Beaujolais, Rhône, Rioja of eventueel Chianti.”

Quote De saus bepaalt mee welke wijn je bij je kipberei­ding serveert Helena De Ridder, Roti deli en foodbar

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie is Helena De Ridder van Roti? Helena De Ridder en Serge Verboven zijn doorgewinterde horecaondernemers die uit gemis aan een kwaliteitskip een nieuw kiprestaurant in Antwerpen gestart zijn: Roti. Sappig detail: Serge startte zijn carrière in een kippenkraam op de markt. Met Roti maakt hij de cirkel rond in het gezelschap van zijn partner en kippenfan Helena.

Lees ook: