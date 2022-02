“Een goede pizza telt maar drie tot vier ingrediënten”: 5 pizza-chefs over de perfecte pizza

FOODTREND. Hoe gebruik je de smaakmaker miso in de keuken? 5 chefs geven tips: “Voeg het toe aan je chocolade­mous­se, je zal niet weten wat je proeft”

Je hebt miso ongetwijfeld al zien opduiken op de menukaart van een Aziatisch restaurant, in een recept van Pascale Naessens, of gewoon: op een potje in de supermarkt. De smaakmaker past mooi in het rijtje naast de klassieke bouillon om sauzen en gerechten af te smaken, al valt de smaak met niets anders te vergelijken. “Het proeft niet alleen zoutig, maar tegelijkertijd ook vol, aromatisch en hartig.” Onze culinair journaliste vroeg 5 Vlaamse chefs uit over deze foodtrend én kreeg exclusieve recepten te pakken om thuis zelf aan de slag te gaan.

6 februari