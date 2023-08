“Een ei is eigenlijk hét ultieme voedingsmiddel, het heeft alles wat je nodig hebt. Maar is het daarom een superfood?”: 10 superfoods onder de loep

“Zelden zo’n lekkere pannenkoe­ken tegengeko­men”: Luc Bellings proeft 5 keer pannenkoe­ken mikado aan de kust en buist de helft maar geeft één 9/10

Na vier hartige gerechten kiest Luc Bellings deze week voor iets zoets. Hij gaat aan de Belgische kust op zoek naar de lekkerste pannenkoeken mikado. Wat verwacht hij van het deeg, het roomijs en de chocoladesaus? En waar eet hij de beste versie van deze zoete klassieker: in Heist, Blankenberge, Oostende, Oostduinkerke of Bredene? “Als ze dit nog hadden gedaan, dan had ik zelfs een 11 op 10 uitgedeeld.”