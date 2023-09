“Een dieet om je bloedsuikerspiegel op peil te houden is verrassend eenvoudig”: endocrinoloog tipt 7 dingen die helpen tegen energiedipjes

Je kind alcohol­vrij bier laten drinken, ja of nee? “De versies in België zijn niet geschikt voor kinderen”

De kinderen van de Amerikaanse actrice Kristen Bell zijn amper acht en tien jaar oud, maar drinken al eens een alcoholvrij biertje wanneer het gezin uit eten gaat. Dat vertelde de actrice onlangs in een talkshow. De host, Kelly Clarkson, antwoordde dat ook haar dochter wel eens bier lust – al van toen ze een baby was. Maar alcoholvrij bier geven aan jonge kinderen: is dat wel een goed idee? Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) legt uit: “Alleen als er dit staat, mag je erop vertrouwen dat er absoluut geen alcohol in zit.”