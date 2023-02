“Een cakevorm mag maar voor twee derde gevuld worden, anders zal de cake over de rand rijzen”: Regula Ysewijn deelt 7 ultieme baktips

Jorien (33) en Robby (35) koken voor 132 euro per week: “Door deze simpele bewaartruc blijven mijn groenten enkele dagen tot weken langer goed”

De vraag ‘wat eten we vandaag’ vult elk gezin anders in. HLN Eten kijkt elke week in de koelkast en de portemonnee van een gezin om te zien wat hun eetbudget en -gewoontes zijn. Deze week is het de beurt aan Jorien (33) en haar verloofde Robby (35) die aan ‘shelf cooking’ doen. “Niets uit onze koel- of voorraadkast gaat verloren”, vertelt Jorien. Hoe pakken ze dat aan? En welke bespaartips helpen hen uit de nood bij het winkelen?