Een boterham met kaas: hoe (on)gezond is dat?

Een boterham met kaas hoort bij veel mensen standaard bij hun ontbijt of middageten. Maar kaas bevat veel verzadigd vet en zout. Slecht voor de gezondheid dus, zou je misschien denken. Maar is dat wel terecht? En leg je dan beter iets anders tussen de boterham?

“In kaas zitten inderdaad stoffen waarvan is aangetoond dat ze negatief zijn voor je gezondheid als je ze los zou eten”, zegt zuiveldeskundige Kasperg Hettinga van de Wageningen Universiteit. “Denk aan de verzadigde vetten en het zout. Maar er zitten ook stoffen in die vooral een positieve invloed hebben op je gezondheid: eiwitten, mineralen en vitaminen.”

We moeten ons niet alleen focussen op de losse voedingsstoffen, maar eveneens kijken naar hoe de kaas als geheel wordt afgebroken. In kaas bestaan deze stoffen namelijk niet los van elkaar, maar zijn ze samen gevangen in een eiwitstructuur. “Die structuur zorgt ervoor dat je alles ongeveer tegelijk verteert, en dat is belangrijk voor de invloed die de stoffen hebben op je gezondheid”, legt Hettinga uit.

“Bij de vertering van kaas komen de verschillende voedingsstoffen – zoals calcium en vetten – tegelijkertijd vrij. Een deel van calcium trekt de verzadigde vetten in de kaas aan, waardoor ze aan elkaar plakken. Zodra het calcium aan het vet vastzit, kan ons lichaam dat verzadigde vet niet meer opnemen, wat je kwijtgeraakt via de stoelgang. Zo geraak je een deel van die ongezonde vetten uit kaas kwijt”, legt Hettinga verder uit. “En daarom is die structuur van kaas zo belangrijk. “Als ik nu het vet eet en uren later pas het calcium, zou ik al het verzadigde vet wél opnemen in mijn lichaam.”

In twee à drie boterham­men met kaas zit - los van het brood - al zo’n 1,7 gram zout.

Belangrijke bron van vitamine K

Daarnaast is het ook belangrijk om rekening mee te houden met het hoge zoutgehalte van kaas. “Stel dat je twee tot drie boterhammen met kaas eet per dag: daarin alleen - los van het brood - zit al zo'n 1,7 gram zout. Dat is 20 procent van de aanbevolen maximale zoutinname.”

Aan de andere kant bevat de kaas op diezelfde twee tot drie boterhammen ook zo’n 50 microgram vitamine K. “Vitamine K speelt een belangrijke rol in het onderhoud van gezonde botten en bij de stolling van je bloed als je een wondje hebt. Die 50 microgram vitamine K is ongeveer 70 procent van wat je lichaam nodig heeft. Kaas is daarmee een belangrijke bron van vitamine K.”

Daar komt nog bij dat kaas een gefermenteerd product is. “Bij fermentatie worden bacteriën toegevoegd die ervoor zorgen dat de melksuikers worden omgezet in melkzuur. Daarom is melk bijvoorbeeld zoet en kaas niet.” De levende bacteriën in gefermenteerde producten hebben ook invloed op je gezondheid. Zo zorgen ze voor meer gezonde bacteriën in je darmen en helpen ze bij de vertering, waardoor je makkelijker vitaminen en mineralen opneemt.

Al met al zitten er dus zowel gezonde en ongezonde voedingsstoffen in kaas. “Dit betekent dat kaas geen risico vormt voor de gezondheid: mensen die veel kaas eten zijn niet per se ongezonder. Al is er ook geen bewezen positief effect. Maar: een boterham met kaas kan dus gerust zonder zorgen om de gezondheid”, sluit Hettinga af.

Lees ook: