“Een bonusportie saus of soep in de diepvries komt altijd van pas”: Sandra Bekkari deelt 8 efficiënte tips om te mealpreppen

Dag 13Je wil graag vers en gezond koken, maar je hebt er niet altijd de tijd voor: dat is de realiteit voor velen. “Dankzij een goede voorbereiding of mealpreppen heb je een hele week lang eten", tipt Sandra Bekkari. Op dag 13 van de ‘Start Gezond’-challenge deelt ze 8 efficiënte tips om het aan te pakken op zo weinig mogelijk tijd. “Hou restjes groenten van je avondmaal bij om er een lunch mee te maken.”

Geen zin om op zondag uren in de keuken te staan, om uitgebreid te ‘mealpreppen’? Dat begrijp ik. Zelf maak ik ook niet alle schotels voor de rest van de week tot in de puntjes te klaar. Wat ik wél graag doe, is gewoon een fijne ‘kookvoorsprong’ nemen. Dan moet ik op een drukke ochtend of avond alvast niet van nul te starten in de keuken. Wanneer je al een groentesaus of extra grote pot soep maakt, heb je al iets achter de hand. Soms tover ik ook huisgemaakte maar kant-en-klare ontbijcrumble of een ovenschotel uit de oven. En echt waar: een klein beetje voorsprong maakt een groot verschil.”

1. Mise-en-place

Haal de snijplank al maar boven. Groenten zoals wortels, bloemkool of broccoli kan je gerust een dag of twee op voorhand snijden en vervolgens goed afgesloten in de koelkast bewaren. Handig om tijd uit te sparen tijdens de drukke avondspits.

2. Je noodvoorraad basisrecepten in de vriezer

Saus, pesto of soep: als je ze toch al aan het maken bent, maak dan meteen wat extra. Zo’n bonusportie komt binnen een paar dagen of weken zeker van pas. Ook groenten kan je blancheren, invriezen en 2 tot 3 maanden bewaren. Zo heb je toch altijd wat groenten in geval van nood in huis, zelfs al is de koelkast voor een keertje helemaal leeg. Tip: verlies geen tijd met ontdooien. Haal je portie saus of groenten de avond ervoor al uit de vriezer en laat in de loop van de dag ontdooien in de koelkast.

Volledig scherm Het is handig om al een basisvoorraad eten in de diepvries te hebben zitten voor momenten waarop je geen zin hebt om te koken. © Shutterstock

3. Lifesavers voor de lunch

Wordt het een drukke week met amper tijd om een gezonde lunch voor te bereiden? Dan kan je al anticiperen op een pittige ochtendspits met kant-en-klare lunchingrediënten in de koelkast. Haal bijvoorbeeld gerookte zalm, kikkererwten, mozzarella, feta, noten, pitten en zaden in huis om een snelle salade samen te gooien.

Maak er ook een reflex van om de restjes groenten van het avondmaal bij te houden en in je lunch te verwerken. Zo gebruik ik geroosterde groenten in een salade, maak ik snel een shakshuka met een restje tomatensaus, draai ik een frisse poké bowl in elkaar met een overschotje edamameboontjes of verwerk ik mijn groenterestjes in eimuffins. Lekker simpel!

Quote Restjes voorgekook­te quinoa, volkoren couscous of zilver­vlies­rijst zijn handig, want die kan je 1 tot 2 dagen - goed afgesloten - in de koelkast bewaren.

4. Voorgekookte granen

Als je snel eten op tafel wil toveren zijn restjes voorgekookte quinoa, volkoren couscous of zilvervliesrijst handig. Die kan je 1 tot 2 dagen - goed afgesloten - in de koelkast bewaren. Pasta is lekkerder als je hem à la minute kookt, maar als je wil, kan je pasta ook wel een dag of twee in de koelkast bewaren.

5. Een onverwachte ovenschotel

Doe je toekomstige zelf een plezier en vries alvast een of twee huisgemaakte ovenschotels in. Al gegaard of niet? Dat is wat je zelf het makkelijkst vindt. Voor de ene schotel moet je net iets meer vooruitdenken dan voor de andere. Een niet-gegaarde schotel kan je uit de diepvriezer plukken en meteen in de oven zwieren. Zet de temperatuur van de oven dan eerst 30 graden lager dan het recept voorschrijft. Is je ovenschotel wel al gegaard, dan laat je hem beter eerst ontdooien. Zet hem de avond voordien al in de koelkast, dan is hij de volgende dag ‘ovenklaar’ rond etenstijd. Ik vries mijn ovenschotels altijd in een glazen schaal met bewaardeksel in: die kan rechtstreeks van die diepvriezer in de oven.

6. Een homemade tussendoortje

De kans is groot dat er tijdens de week wel iemand trakteert met taart op het werk. Om niet in de verleiding te komen, bak je gewoon zélf gezonde tussendoortjes op zondag. Vries je zelfgemaakte koekjes, cakes of muffins in en pluk af en toe zo’n gezond gebakje uit de diepvries. Je kan gebak zo'n drie weken in de diepvriezer bewaren. Ontdooien doe je in de koelkast.”

7. Razendsnel ontbijt

Zelfgemaakte granola bewaar je zo’n 2 tot 3 weken in een luchtdichte bokaal. Maak gerust meteen een XL-portie waarmee je even toekomt. Nog meer prepping nodig? Je kan de avond voordien al vers fruit snijden en afgesloten in de koelkast bewaren. Zin in een crumble? Maak ook deze ‘s avonds al klaar. Zo hoef je dat heerlijke ontbijt ‘s ochtends enkel maar in de oven te schuiven, terwijl je zelf van een douche geniet.

8. Een ‘salad jar’

Ziet er feestelijk uit, maar met wat restjes van de avond voordien, is zo’n salad jar eigenlijk amper werk. Vul een bokaal met wat quinoa van de avond ervoor, groenten, noten, zaden, pitten, peulvruchten en een lekkere dressing of olijfolie. Amper vijf minuten preppen voor een gezonde meeneemlunch.

