“Een appel heeft een ander effect op je lichaam dan een glas appelsap”: experts onderscheiden feiten en fabels over suiker

Oranje wijn wordt trendy in 2022, maar wat is het? “Het is kruidiger en voller van smaak”

Na New York, Tokio en Londen veroverd te hebben, krijgt oranje wijn ook bij ons steeds vaker een plaats op de wijnkaart. Maar wat is het precies en waarom is het zo populair? Sommelier Iphy Dubois van de Antwerpse zaak Bar Brut vertelt wat het geheim is van het succes. “Eigenlijk gaat deze soort wijn al eeuwenlang mee, wellicht was hij zelfs de eerste.”

26 december