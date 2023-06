“Een airfryer verbruikt aanzienlijk minder energie dan een traditionele oven”: Sandra Bekkari tipt hoe je alles uit het toestel haalt

Sam (24) voelde zich onzeker over zijn magere lichaam en ging ‘bulken’ en ‘cutten’ om meer spieren te kweken: “Zat een serieus addertje onder het gras”

De tijd dat alleen de Hugh Jackmans in de wereld aan het ‘bulken’ en ‘cutten’ slaan om er in films heel gespierd uit te zien, is voorbij. “Sinds corona zien we steeds meer jongeren hetzelfde doen in de fitness”, vertelt sportvoedingsexpert Piet De Pauw. Sam Vaneynde (24) is daar één van. “Ik woog amper 58 kilo en voelde me onzeker”, vertelt hij over waarom hij daar mee begon. Wat is ‘bulken’ en ‘cutten’? Kan iedereen dat doen om aan strakker lichaam te geraken? En is dat wel gezond?