Duitsers laten hun traditionele curryworst steeds vaker links liggen: “Ik zou zelfs vegetarische worsten beginnen verkopen”

“Alleen een frietje heb ik besteld”, zegt Aisha, die net van kantoor komt, met een glimlach. Ze is vegetariër. En Aisha is niet de enige, want vegetariërs zijn in heel Duitsland in opkomst. Sinds jaren consumeren de Duitsers minder vlees dan vroeger. Het afgelopen jaar bedroeg de gemiddelde vleesconsumptie per persoon 52 kilogram, zo maakte het nationaal statistiekbureau deze week bekend. Maar liefst 4,2 kg minder dan in 2021. Experts zien dat deze mindering van de vleesconsumptie aanhoudt.