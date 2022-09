“Drie tot vijf kopjes koffie per dag kan het risico op hart- en vaatziekten of diabetes aanzienlijk verlagen”: tenminste, als jij het koffiegen hebt

De ene houdt van een goede espresso, terwijl de andere de dag liever begint met een koffie verkeerd. Je zou denken dat dat puur een kwestie van smaak is, maar Amerikaanse wetenschappers hebben nu het tegendeel bewezen. Volgens hen beschikken de liefhebbers van zwarte koffie over een speciaal soort gen: het koffie-gen. “En als je dat niet hebt, heeft het zelfs geen zin om te proberen zwarte koffie of pure chocolade lekker te vinden”, zegt onderzoekster Marilyn Cornelis.

Koffie zonder melk en suiker

“Als je beschikt over deze genetische variant, ga je de cafeïne in koffie sneller metaboliseren”, vervolgt ze. “Bij de mensen met het gen gaan de stimulerende effecten van cafeïne sneller afnemen omdat hun lichaam het zo snel verwerkt, waardoor ze sneller trek hebben in een nieuwe kop koffie.” Hierdoor hebben ze méér tassen zwarte koffie nodig om hetzelfde effect te bekomen. “We ontdekten bovendien dat deze koffiedrinkers een voorkeur hebben voor bittere, zwarte koffie.”

Iets wat erg goed kan zijn voor de gezondheid. Eerder onderzoek wees namelijk al uit dat drie tot vijf kopjes zwarte koffie per dag het risico op bepaalde ziektes verlaagt. Denk daarbij aan Parkinson, diabetes type 2, verschillende soorten kanker en hartaandoeningen. “Die voordelen zijn meer uitgesproken bij zwarte koffie. Bij koffies met melk, suikers en andere vetmestende smaakstoffen verdwijnen die weer”, zegt Cornelis. “De ene is van nature calorievrij. De andere kan mogelijk honderden calorieën aan je koffie toevoegen en via de vetten of suikers de risico’s op die zaken weer verhogen.” Je kiest daarom beter voor een espresso.

Bitterheid

En wat heeft die chocolade dan te maken met dat koffie-gen? Onderzoekers vonden het koffie-gen ook terug bij mensen die pure chocolade verkiezen boven melkchocolade. “Dat komt niet omdat ze van dezelfde bittere smaak houden als bij zwarte koffie”, zegt Cornelis. “Het staat eerder in verband met dat sneller metaboliseren van cafeïne. Wij vermoeden dat deze mensen de natuurlijke bitterheid van cafeïne gelijkstellen aan een psycho-stimulerend effect. Ze hebben geleerd om bitterheid te associëren met cafeïne en de boost die ze daardoor kunnen voelen. Als ze aan cafeïne denken, denken ze ook aan een bittere smaak, waardoor ze meer van donkere koffie en ook van pure chocolade genieten.”

En dat is opnieuw goed nieuws voor de gezondheid, want cacao, dat vooral in pure chocolade zit, bevat namelijk veel flavonoïden. Die kunnen volgens wetenschappelijk onderzoek de bloedstroom verbeteren, en onder meer het risico op diabetes verminderen. Deze stoffen zitten ook in andere voedingsmiddelen zoals rode wijn, boerenkool, uien en sojabonen. Toch blijft het natuurlijk belangrijk om niet te overdrijven. Pure chocolade bevat nog altijd veel calorieën: een overdosis blijft slecht voor je lijn. Maar in tussentijd genieten we maar al te graag van die zwarte koffie mét zwarte chocolade erbij, in de naam van gezondheid.

