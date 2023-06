“Door warme temperaturen heb je zo’n 80% kans op meelmotten in de voorraadkast”: expert legt uit hoe je ze herkent én wegkrijgt

Last van hoofdlui­zen? Blijf weg van luizendo­den­de middelen

De eerste maand van het schooljaar is traditioneel een piekmoment voor hoofdluizen. Heel wat ouders - en kinderen - zitten letterlijk met de handen in het haar. Dat ziet ook dokter Elise Rummens momenteel gebeuren. Maar hoe weet je zeker of je zoon of dochter luizen heeft en wat is de meest doeltreffende manier om ervan af te komen?