“Door te persen met een slowjuicer blijven sapjes langer vers”: experte licht toe wat je allemaal met een slowjuicer kunt doen

Is gesmolten kaas ongezonder dan het plakje kaas tussen je boterham? Voedingson­der­zoe­ker scheidt feit van fabel

Een croque monsieur waarvan de kaasdraden bij elke hap zichtbaar zijn, voelt altijd iets ongezonder aan dan de blokjes kaas die we serveren bij een apéro of dat plakje tussen een broodje. Is die gesmolten kaas ook echt ongezonder, of denken we dit maar? Voedingsonderzoeker Guido Camps scheidt feit van fabel.

7 februari